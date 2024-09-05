2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

恐龍迷快來看！ 2024基隆旅遊新亮點，帶你進入不可思議的史前恐龍時代，位於基隆八斗子的潮境公園，搖身一變成為最新創意探險的「恐龍AR生態園區」，現場除了有真實恐龍模型，還有結合AR科技的虛擬恐龍體驗，即日起至9/27試營運期間，完成社群打卡追蹤，即可兌換價值450元的免費體驗門票！

圖／大海愛上藍天授權

繼鯨鯊共游之後，基隆AR實境體驗又一最新力作，近距離與恐龍合影的機會來了，潮境公園「恐龍AR生態園區」打造AR實境綠色觀光行程，讓億萬年前的生物「活生生」地重現在自然地景中。

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園區內設有10組史前AR生態探索區，分別棲息著白堊紀與侏羅紀的恐龍，在遊園過程中，可能會與樹林中的暴龍對視，也有機會在海岸邊遇見進食中的腕龍家族，或看見三角龍的領地爭奪戰等，透過手機讓大家探索體驗神奇的侏羅紀公園！

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圖／摘自 基隆恐龍 AR 生態園區 臉書粉專

除AR虛擬的恐龍世界，潮境公園戶外園區也展出了2座大型實體恐龍模型，像是有高達3~4公尺的三角龍、低矮卻不失震撼感的薄片龍，可供民眾合影留念。

圖／大海愛上藍天授權

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即日起至9/27試營運期間，只要向工作人員出示FB/IG發布體驗AR濾鏡的限時動態，並標註官方帳號(@keelungdino)、追蹤官方粉絲團，即可兌換試營運免費體驗門票；完成恐龍AR探索體驗後向工作人員出示APP恐龍地圖，還可兌換「看見恐龍天然水」1瓶。（每日數量有限，每人限領1次，送完為止）

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圖／摘自 基隆恐龍 AR 生態園區 臉書粉專

基隆恐龍AR生態園區

地點：潮境公園(基隆市中正區長潭里北寧路369巷61號旁園區服務中心)

試營運日期：即日起至113/09/27

試營運開放時間：平日14:00-19:00、假日 10:30-19:00