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浪漫「9月雪」降臨大溪！ 「2024桃園韭菜花節」全台最大雪白韭菜花田 黃色小屋+藝術裝置必打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee、IG@aday0530授權
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九月的第一場雪來了！ 全台最大面積「2024桃園韭菜花節」活動，自即起至9/30展開，2024年花季在石門水庫及大漢溪沿岸周邊花田，分享了兩大展區，主展會場中庄區域設置了5處裝置藝術，供民眾盡情拍照打卡，更有食農體驗、美食攤及市集等豐富活動等你來！

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桃園大溪韭菜花面積超過96公頃，為全台最大！每年9月盛開的韭菜花田，一大片雪白色的花又被稱為「9月雪」。今年主會場地點位於中庄區域的七張福德宮一帶，中庄調整池附近有4塊免費花田，花田間設有風車、光球、鹿及愛心等裝置藝術造景，可以大拍美照。

圖／IG@aday0530授權
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另一區，位於大鶯路上「大溪韭菜花田」的人氣景點，則可以和「黃色小屋咖啡莊園」美麗合影，這邊則需收取50元入場費，特別要提醒大家拍照時走田埂，千萬不能躺在花上破壞農民心血。

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活動期間不僅逛七張美食攤及小農市集，還有農特產品展、DIY體驗、互動造景拍照區及攝影大賽等豐富表演活動，讓大家一同體驗九月雪的韭菜花海美景。

圖／IG@aday0530授權
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「2024大溪韭菜花節」
活動時間：即日起至9月30日
活動兩區：
1. 中庄韭菜花田(免門票)，可指引至📍大溪原野馬場訓練中心
2. 大鶯路大溪韭菜花田(需門票50)，可指引至📍桃園市大溪區大鶯路407號，或📍大溪黃色小屋

七張美食攤及小農市集
活動時間：9月7日至9月15日10：00～17：00
活動地點：七張福德宮及中庄全區

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