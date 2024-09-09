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玩不膩！台灣遊客最愛日、韓、泰 近三成旅客回訪超過10次

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根據 Agoda 回訪旅客調查，日本為台灣旅客最愛回訪國家第一名。　圖：Agoda／提供
根據 Agoda 回訪旅客調查，日本為台灣旅客最愛回訪國家第一名。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據線上旅遊訂房平台回訪旅客調查，日本、韓國和泰國是台灣旅客最愛回訪的國家前三名，其次則是中國和越南。87%的台灣旅客曾經重遊目的地，其中，超過半數的人表示重遊的主要原因是與家人朋友相聚，近半數的人則是為了當地美食，而有一部分人則是因為藝術與文化。在過去十年內，超過三分之一的旅客至少回訪過他們最愛的地點1至3次，而近三成的旅客則回訪超過十次，顯示出台灣旅客對於特定的旅遊目的地有持續且高度的回訪意願。

▲Agoda 回訪排名顯示，指出日、韓、泰國不僅是旅遊目的地，更是他們渴望回訪的地方。　圖：Agoda／提供
▲Agoda 回訪排名顯示，指出日、韓、泰國不僅是旅遊目的地，更是他們渴望回訪的地方。　圖：Agoda／提供

Agoda 北亞區副總裁 Hiroto Ooka 表示：「有些人喜歡周遊列國，而有些人則喜歡重訪他們喜愛的地方。Agoda 回訪旅客排名顯示，對於台灣旅客來說，日本、韓國和泰國不僅是旅遊目的地，更是他們渴望回訪的地方。Agoda 很榮幸能夠協助這些旅程，提供多樣的住宿、航班和活動選項，無論是第一次或是第十次旅行，都能享受愉快的旅程。」

▲Agoda 調查指出過去十年內，近三成旅客回訪同一個國家至少超過十次。　圖：Agoda／提供
▲Agoda 調查指出過去十年內，近三成旅客回訪同一個國家至少超過十次。　圖：Agoda／提供

根據調查，50%的台灣受訪者選擇「旅行便利性」作為主要回訪日本、韓國和泰國原因，其次則是47%的受訪者選擇美食，接著為便利的地理位置、經濟實惠性，以及安全與清潔，而過去良好的體驗經驗也是重要因素之一。

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