夜貓集合！華航東南亞四航點優惠 讓你「夜飛夜省」

【旅奇傳媒/編輯部報導】工作好忙，待辦清單好長，很想放假嗎？中華航空東南亞四大航點，推出「夜貓集合」優惠專案，特別適合離不開工作崗位的朋友，選擇夜飛航班，可下班上飛機，下飛機上班，假期不浪費，玩好玩滿，夜飛夜省！

即日起至2024/12/31前，透過華航官網訂票，開立經濟艙成人個人機票前往曼谷（限定 CI837 + CI838 航班）、馬尼拉（限定 CI709 + CI710 航班）、新加坡（限定 CI755 + CI756 航班）、雅加達（限定 CI763 + CI764 航班），享限定航班組合8折優惠，最低6300元起，不管探親或旅遊，省荷包很有感。優惠票價除了超越早班機票價，航程中可享受舒適座椅、豐富機上娛樂、美味機上餐飲，暢享美好空中旅程。

▲曼谷鄭王廟迷人夜景。 圖：shutterstock／來源

曼谷／繽紛絢麗熱情之都

曼谷一直是台灣遊客鍾情的度假勝地，不管是逛街、購物、美食、抒壓按摩或廟宇參拜，都能充分放鬆，迅速調整生活狀態。曼谷有各式各樣的購物商圈、傳統水上市場，帶來不一樣的購物體驗；而大皇宮、四面佛、鐵道市集或恰圖恰市集，更能深入感受生活風情，體驗融入當地的樂趣。泰國的夜晚也是絢麗繽紛，高空酒吧、迷人河岸夜景，或看場泰拳，都能感受熱血沸騰的活力與熱情。

▲馬尼拉大教堂全名聖母無原罪聖殿都主教座堂，也是熱門結婚教堂。 圖：shutterstock／來源

馬尼拉／一站兼具大都會風情

身為菲律賓首都，馬尼拉是自由行首選城市之一，洋溢自由、閒適的海灣氣息，與物價合宜的特色，還有豐富的歷史文化、壯觀西班牙建築、大型度假村酒店，讓人心曠神怡的美景，格外適合想要釋放工作壓力的小資族。經典景點中不可錯過一遊馬尼拉大教堂、聖奧古斯丁教堂、聖地牙哥堡，搭配馬尼拉海洋公園、夢工廠遊樂場，為旅程中的每一天帶來滿滿驚喜。

▲新加坡城市風情，不管白天或黑夜讓人驚豔。 圖：shutterstock／來源

新加坡／多元融合的濱海城市

講中文也能通的新加坡，為旅行帶來更多便捷性，整齊的城市景觀，享有「花園城市」美稱。除了五星級度假酒店，更有輕奢度假村、海島度假村，以及一站式綜合度假勝地，繽紛熱鬧的主題樂園、動物園與生態，適合閨密、姊妹淘、親子同遊。

正因為多元融合與文化特色，交織出獨特東方情懷，星耀樟宜、濱海灣花園、摩天觀景輪、聖淘沙、魚尾獅公園，都是不可錯過的景點；喜愛品嚐特色料理的朋友，新加坡的海南雞飯、辣椒蟹、咖喱魚頭、叻沙......，充分展現東南亞香料佳餚的獨特性，帶來舌尖上的驚喜。

▲雅加達蘇迪曼坦林大道中心獨立廣場，也是印尼最先升起紅白旗幟宣布獨立的地方。 圖：shutterstock／來源

雅加達／感受印尼政經中心魅力

人口數超過3千萬的雅加達，是印尼重要的政治、經濟中心，整體交通、環境都對自由行旅客相對方便，可領略與其他東南亞國家不一樣的城市風情。宛如燭台一樣的「印尼國家紀念塔」是重要地標，紀念塔內部尚設有頂樓觀景台、紀念博物館等設施，週邊還有道地美食，成為雅加達必到的打卡景點之一。

「聖母升天主教座堂」又稱雅加達大教堂，外觀有兩座象牙色尖塔，是雅加達地區最美的荷蘭殖民建築之一，除了宏偉外觀，走進內部有精緻的宗教藝術品、博物館，除了精美的木造拱形天花板，還有畫作、管風琴、巴洛克風格雕像，值得一訪。

2024年即將進入秋冬，還沒好好放假的上班族，心動了嗎？跟著華航夜貓集合！夜飛夜省，飛往東南亞，感受別樣的南洋情懷，探索未知秘境。

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