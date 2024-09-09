福泰飯店集團打造「嵨開安旅」新品牌 全台第一家「身心靈療癒飯店」2025年春季開幕

全台第一間身心靈健康主題飯店將開幕！由福華飯店集團第三代、福泰飯店集團董事長廖炳燿與團隊打造自創品牌「嵨開安旅」，以共享健康和幸福之旅為目標，自尼泊爾引進瑜珈專業品牌Avata Wellness，預計於2025年春天開幕試營運。

「嵨開安旅」現址工程如火如荼進行裝修改建，預計於2025上半年開幕。圖片來源｜福泰飯店集團

福泰飯店集團旗下將再添一生力軍，由福泰飯店集團董事長廖炳燿與經營團隊共同打造的自創品牌「嵨開安旅」，飯店座落於台北精華地段忠孝復興站步行3分鐘，基地面積佔地約1100坪、樓高16層，預計於2025年春天開幕試營運。

廖炳燿表示：「我想做的不只是一間飯店，而是在這個資訊爆炸、讓人無法喘息的時代，提供一個真正能讓人靜下來的地方；在一次旅行中認識了日本山伏修驗道的核心哲學『接受一切』，讓我獲得許多啟發，這與老莊的『無為』和尼采提出的『Amor Fati熱愛命運』概念異曲同工，接受生命一切所有，好的壞的、不可控制的，讓自己正念平靜，透徹清晰後才能做出最好的判斷，我們就是在這樣的概念下打造出嵨開安旅。」

「嵨開安旅」房間設計示意圖。圖片來源｜福泰飯店集團

如何打造一個以追求身心靈健康為宗旨的飯店？ 讓人靜心、重新歸零的設計理念營造空間氛圍，讓人放鬆的瑜珈與頌缽課程，葷素同樂、依循節氣使用在地食材的餐飲等，都是「嵨開安旅」將為旅客提供的全方位身心靈體驗。

「嵨開安旅」總經理．吳宏一進一步表示，經營團隊的每一個部門透過各種方式詮釋品牌精神，讓所有旅客身心靈感到健康舒適，以「比恰到好處再多、或少一點點」的服務精神，打造市場差異化，目標讓所有旅客都能在團隊打造的台北城市綠洲中感到安心幸福。

「嵨開安旅」整體空間規劃包括：1樓規劃為比薩外帶輕食區，5樓全天候供餐餐廳，除了提供以在地食材做出道地口味的菜色，美味的熟成牛排、瑜珈下午茶、多種純素選項也將成為未來的特色之一；6樓是自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness空間；7樓一隅的茶席採預約制品茗，7-16樓為客房樓層，擁有111間客房共5種房型，以「重新歸零」的設計理念營造空間氛圍，房內採用沉靜低彩度的大地色系回歸自然，全房使用綠建材環保材質，在熱鬧的東區裡鬧中取靜，反璞歸真。

Avata Wellness的頌缽課程由瑜珈老師Dipendra Bhatta 迪彭德拉·巴塔引導學員。圖片來源｜福泰飯店集團

自尼泊爾引進的瑜珈專業品牌Avata Wellness將會是飯店的最大亮點之一；Avata Wellness在2020年疫情嚴峻時期由Mr. Shiva Dhakal與Dr. Shovita Shrestha Dhakal夫妻共同創辦，推廣並實踐健康的生活方式，照顧每一個來到Avata Wellness學員的身心靈；Mr. Dhakal在尼泊爾除了是一名成功的企業家，擁有旅行社、旅遊企劃宣傳公司、飯店、餐廳等，倡議旅遊永續發展，透過旗下營運據點回饋鄰近社區，為社會貢獻企業責任的理念和廖董事長不謀而合，在亞太旅行協會的引薦確認合作關係，嵨開安旅將引進 Avata Wellness 一系列的瑜珈、頌缽、冥想等課程到台灣，與旅客們共享健康和幸福之旅。

位在尼泊爾的瑜伽中心Avata Wellness 外觀。圖片來源｜福泰飯店集團

有鑑於在後疫情時代全世界對於衛生保健有更深層面的關注，多次造訪山形縣和尼泊爾，和兩地的產業先進交換心得，歷經5年的準備時間，要將嵨開安旅打造成全台第一家以身心靈健康為主題的飯店品牌（Wellness Hotel Brand），吳宏一亦親自帶領飯店經營團隊主要成員前往羽黑山中體驗山伏精神和靜修禪坐，目標從台北出發將嵨開安旅開拓到更多城市中。

福泰飯店集團於2004年由福華大飯店總裁廖東漢創立，旗下擁有5個各具特色的品牌，全台共有8間分店，員工達250人以上，董事長廖炳燿積極接軌國際，擔任亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association, PATA）中華台北分會會長，福泰飯店集團以兼具傳統與創新經營為特色，目前營業中品牌包括：「桔子商旅」（4家）、「福泰商務飯店」（1家）、休閒飯店「礁溪山形閣」與「福泰翡翠灣渡假飯店」，將於2025年開幕的「嵨開安旅」台北復興館，以及擁有323間客房，具商務會議、宴會餐飲功能的豪華酒店—福泰台南國際大飯店。

福泰飯店集團官網：http://www.fortehotelgroup.com/

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301849