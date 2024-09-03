中秋賀禮！易斯達航空購買濟州、清州機票贈送飯店住宿券

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國低成本航空公司易斯達航空公司爲迎接即將到來的中秋節，舉行飯店住宿券贈品活動。活動從即日開始進行至售完為止，針對搭乘期間為9/6至10/25購買韓國濟州或清州2人以上機票的旅客。

申請參與方式可於易斯達航空官網內的活動頁面進行，每天最多抽出10組前往濟州或清州的中獎者，以工作日為基準，於第二天發送電子郵件個別通知。

▲易斯達航空中秋節送禮活動，9月份最多抽出100組。 圖：易斯達航空／提供

前往濟州旅客的中獎者將獲得「MAISON GLAD 濟州」飯店的住宿券，而前往清州旅客的中獎者可獲得「GLOUCESTER HOTEL」住宿券，住宿券房型皆為豪華型客房2晚及雙人早餐，詳細內容可參考易斯達航空官網。

另外，濟州島因擁有翡翠綠大海和廣闊山岩等美麗自然景觀，被譽為韓國最具代表性的度假勝地。特別是秋天紫芒花盛開，天氣涼爽，是旅行的最佳時機。

清州作爲清幽的城市，以韓國歷史景點勝地而聞名。因距離首都首爾相當接近，能夠享受市中心和清州當地兩種不同氛圍的旅遊感受。易斯達航空保有隨時修改及終止本活動之權利，如有任何變更內容將公佈於官網，恕不另行通知。

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