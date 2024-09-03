出遊何必等長假！ 台灣虎航推機票限時搶購均一價799元起

台灣虎航推出「出遊何必等長假 平日航班省更多！」優惠方案，3日推出限時搶購超吸睛，平日出發均一價 TWD 799 起，限周一、二、三台灣出發；周三、四、五外站回程航班。

暑假結束後，台灣虎航在平日推出限時優惠，台灣虎航特別強調，此優惠價格為單程未稅，台灣端出發時限購買周一、二、三之航班；於日本、韓國、澳門、泰國、越南端出發時，限購買周三、四、五之航班，才有機會搶得優惠票價，優惠價機位開放銷售之日期及機位數量有限，售完為止。

法人分析，航空業淡、旺季會優來愈明顯，台灣虎航為平價航空，在票價的變動上非常有彈性，日前公布7月自結數，單月稅後純益為3.84億元，每股稅後純益為0.86元；法人推估，以7月的數字來推算，應該是單月史上新高記錄，8月還是載客旺季，也讓第3季獲利出現想像空間。

台灣虎航日前已向正式向台灣證券交易所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市，預計最快第4季上市掛牌。

台灣虎航也要擴大市場，台灣虎航多達 19 條赴日航線為主力營收來源，已經開航十年台灣虎航，未來將推出兩大策略左右開弓，首先專營亞洲區域航點，以 4 小時為最佳航程，精算旅客座位成本價值，在多年來持續不斷 Tigerair 品牌經營下，已獲得國內消費者的認同，平價航空的特色已完全發揮，成為國人、國際旅客便利性最高的首選。