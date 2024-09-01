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歡慶93軍人節！ 全台「軍警優惠」集合 4大樂園門票最低93元、飯店吃到飽8折、101觀景台也免收費

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

迎接93軍人節到來，全台各地都推出犒賞國軍優惠，為大家整理包含樂園門票現役軍人、教師都可省荷包、飯店吃到飽期間憑證件可8人同享優惠、台北101觀景台免門票，值得把握機會衝一波！

➤麗寶樂園

圖／麗寶樂園渡假區提供
圖／麗寶樂園渡假區提供

迎麗寶軍教月，9/1至9/30期間包含現役軍人、教師，麗寶樂園渡假區購票時出示本人相關有效證件+個人身份證件，可享樂園門票450元，可帶2位親友，享每人799元優惠價；搭乘摩天輪一樣憑軍人、教師身份，即享150元購票優惠，同行親友也可享每人250元，至多2人。

➤義大世界

義大遊樂世界限時推出軍人限定優惠。圖/義大遊樂世界提供
義大遊樂世界限時推出軍人限定優惠。圖/義大遊樂世界提供

高雄義大世界向國軍致敬，即日起至9/3為止，推出軍人限定優惠，憑相關證件(軍人、國防部、軍校、海巡署、榮民、第二類退除役官兵權益卡、替代役)購票只要93元，同行者也享有666元優惠。

➤劍湖山世界

▲圖片來源：劍湖山世界
▲圖片來源：劍湖山世界

劍湖山世界迎接九三軍人節與教師節到來，推出憑軍人證或教師證購票，2人同行門票只要999元，約5折。

➤遠雄海洋公園

大受歡迎的餵食秀，萬聖節期間也將變身。圖/遠雄海洋公園提供
大受歡迎的餵食秀，萬聖節期間也將變身。圖/遠雄海洋公園提供

花蓮遠雄海洋公園為感謝軍、警、消防弟兄，推出軍警消優惠活動，即日起至9/5為止，凡軍人、警察與消防員(含現／退役、義消等)，現場持有效證件，並搭配一位同行者臨櫃購買全票990元，軍、警、消本人即可免費入園。

➤六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

漁獲豐收祭可暢饗多樣海鮮。圖/六福萬怡提供
漁獲豐收祭可暢饗多樣海鮮。圖/六福萬怡提供

台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自9/1至9/30不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。

➤台北101觀景台

台北101於9/1至9/30期間推出國軍可享免費參訪觀景台，且一般民眾購買2張觀景台門票也可獲得限量軍裝版「93聯名乖乖」1份。同時，將於9/3點燈感謝三軍將士！

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