卡漫IP控瘋狂了！ 3大餐飲聯名主題店「頂呱呱x史萊姆、誠品 R79x獵人、再睡5分鐘x療癒日記」 餐點、週邊粉絲必追

卡漫IP控瘋狂了！ 一口氣介紹今夏三大餐飲聯名主題快閃店，頂呱呱與《關於我轉生變成史萊姆這檔事》推出全新第二彈聯名餐點及全新限量特典、誠品R79 中山地下書街開賣《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店、人氣手搖飲《再睡5分鐘》x「療癒日記」快閃松菸文創，粉絲們想獲得第一手療癒週邊，立馬追起來吧！

⊙頂呱呱 x 《關於我轉生變成史萊姆這檔事》中崙店主題餐廳

圖／頂呱呱提供

「頂呱呱」與人氣動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》合作主題餐廳，繼網友大讚第一波聯名餐點創意後，再推第二波主題餐點及全新沉浸式體驗空間。

本次聯名餐點包含「魔國聯邦名物餐」，內有經典呱呱包「魔素呱呱包」、竹炭粉「原初之黑炸雞」、搭配「利姆路雪泥」；而「蜜莉姆點心組」，包含「蜜香莓果吉拿棒」、「草莓荔枝氣泡飲」，每份套餐均附有角色插旗及獨家貼紙，單點還可選擇「紅丸香腸捲」及「哥布塔竹輪」，保證好拍又好吃！

圖／頂呱呱提供

圖／頂呱呱提供

店內裝潢為沉浸感，二樓用餐區新增祭典掛軸裝飾及利姆路造型燈籠，此外，店內新增的聯名專屬壓幣機，提供四款角色紀念幣供粉絲收藏！第二波活動推出頂呱呱中崙店獨家加價購商品——「史萊姆吸管套」，消費任一聯名餐點或商品即可以250元加購。

圖／頂呱呱提供

《轉生史萊姆》獨家頂呱呱中崙店，一樓週邊商品販售區超過百項商品，凡消費滿1,099元，即可獲得隨機小壓克力立牌乙個；消費餐飲單筆滿300元(需包含聯名限定餐點)，可獲得限量獨家特典「8款角色隨機透卡(9-10月)」、「8款角色隨機貼紙(11-12月)」乙份，喜歡轉生史萊姆的粉絲千萬不要錯過！

圖／頂呱呱提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》頂呱呱中崙店主題餐廳

地址：台北市松山區八德路三段206號

時間：週一至週日 11:00-21:00

⊙誠品R79 x 《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店

圖／HUNTER×HUNTER獵人輕食店提供

快來和喜愛的獵人角色一起吃下午茶！誠品R79 中山地下書街開賣《HUNTER×HUNTER獵人》輕食店，推出夏日必喝「角色氣泡飲」、配上Q版角色卡的「炸物拼盤」、還號招粉絲大口吃書！

圖／HUNTER×HUNTER獵人輕食店提供

圖／HUNTER×HUNTER獵人輕食店提供

走進輕食店就會看到左手邊的「念能力牆」，正前方則是「Q版角色牆」，往櫃檯走去會看到「拍賣會造型區」，最後不能錯過的就是出口處的「主視覺打卡牆」！

圖／HUNTER×HUNTER獵人輕食店提供

圖／HUNTER×HUNTER獵人輕食店提供

現場還有多款讓粉絲失心瘋的週邊商品，居家質感周邊「造型杯組」、幻影旅團「木杯墊」、西索「側背包」、奇犽「透卡鑰匙圈」等，每一款都好想帶回家。

圖／HUNTER×HUNTER獵人輕食店提供

《HUNTER×HUNTER獵人》誠品R79輕食店

日期：2024年9月5日～2024年11月24日

地點：誠品 R79 中山地下書街

時間：週一至週日 11:00-21:30

⊙再睡5分鐘 x 《療癒日記》松菸快閃店

圖／再睡5分鐘提供

人氣飲料店「再睡5分鐘」這次與帶著5位《療癒日記》小夥伴，以奇幻冒險為主題，於臺北松山文創園區舉辦為期一個月的快閃店。

圖／再睡5分鐘提供

30多款全新的小夥伴週邊商品，有各種可愛的絨毛系列鑰匙圈、造型卡套、大頭抱枕外，各個角落還藏著小夥伴們的探險小故事、超大的小咖氣偶、限定造型拍貼機等著大家一起玩耍拍照！

圖／再睡5分鐘提供

除了《療癒日記》快閃店外，所有週邊商品在FANFANS 粉粉線上都買得到，單筆消費滿500元，即可獲FANFANS 官網折價券50元。單筆消費滿1,000元，即贈再睡5分鐘限定提袋！

圖／再睡5分鐘提供

《療癒日記》再睡5分鐘松菸快閃店

日期：2024年8月29日－2024年10月7日

地點：台北市信義區光復南路133號(松山文創園區 製菸工廠一樓西向走廊炊事場)

時間：11:00-18:00