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一年只鬧一晚！ 2024「鬼門關夜市」苗栗苑裡9／1開逛 「百鬼童樂祭」今先登場
今年鬼門關的日子是國曆9/2，意謂著一年只開一天的夜市要來了！苗栗苑裡市場普度暨「鬼門關夜市」每年只開一個晚上，今年將在9月1日登場，今年街道裝置藝術換新裝，以全新「稻草燈」作為代表，還有上百家小吃美食、娛樂攤位等你來逛。
苗栗苑裡的年度盛事「鬼門關夜市」，源自於中元普渡，由民間攤商自發聚集而成，夜市規模一年比一年大，公所也更名為「市場普大夜市」，不過民眾還是習慣稱之為鬼門關夜市，也由於每年只會快閃一天，又被當地人稱為「台版神隱少女市集」。
活動將在鬼門關的前一天9/1快閃登場，主要分布在天下路及信義路部分路段（界於為公路及和平路間），以及天下路、建國路及成功路部分路段，上百家攤位任你吃喝玩樂一次滿足。
繼2022年的漂浮雨傘、2023年的水母燈後，今年的街道裝置藝術以苑裡稻田意象為發想，採用大量的綠色、黃色佈置出整面的「稻草燈」藝術裝置，藉此展現苗栗穀倉的意象。
而8/31苑裡鎮公所將於晚間6點到10點，先行舉辦「苑裡百鬼童樂祭」，有「稻草燈」點燈儀式，也有百鬼夜行親子遊行、晚會市集活動，讓苗栗人搶先玩！
2024苗栗苑裡鬼門關夜市
日期：9/1（日）
時間：15：00～23：00
地點：苗栗縣苑裡鎮苑裡火車站前天下路、信義路、建國路、成功路
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