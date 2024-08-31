一年只鬧一晚！ 2024「鬼門關夜市」苗栗苑裡9／1開逛 「百鬼童樂祭」今先登場

今年鬼門關的日子是國曆9/2，意謂著一年只開一天的夜市要來了！苗栗苑裡市場普度暨「鬼門關夜市」每年只開一個晚上，今年將在9月1日登場，今年街道裝置藝術換新裝，以全新「稻草燈」作為代表，還有上百家小吃美食、娛樂攤位等你來逛。

圖／翻攝苗栗苑公所官網

苗栗苑裡的年度盛事「鬼門關夜市」，源自於中元普渡，由民間攤商自發聚集而成，夜市規模一年比一年大，公所也更名為「市場普大夜市」，不過民眾還是習慣稱之為鬼門關夜市，也由於每年只會快閃一天，又被當地人稱為「台版神隱少女市集」。

規模一年比一年大的鬼門關夜市。圖／翻攝苗栗苑公所官網

活動將在鬼門關的前一天9/1快閃登場，主要分布在天下路及信義路部分路段（界於為公路及和平路間），以及天下路、建國路及成功路部分路段，上百家攤位任你吃喝玩樂一次滿足。

「稻草燈」展現苑裡是苗栗穀倉稻作重鎮的美稱。記者吳傑沐／攝影

繼2022年的漂浮雨傘、2023年的水母燈後，今年的街道裝置藝術以苑裡稻田意象為發想，採用大量的綠色、黃色佈置出整面的「稻草燈」藝術裝置，藉此展現苗栗穀倉的意象。

2022年的漂浮雨傘裝置藝術備受好評。圖／本報資料照片

圖／翻攝苗栗苑公所官網

而8/31苑裡鎮公所將於晚間6點到10點，先行舉辦「苑裡百鬼童樂祭」，有「稻草燈」點燈儀式，也有百鬼夜行親子遊行、晚會市集活動，讓苗栗人搶先玩！

圖／翻攝苗栗苑公所官網

9/1上午11點至深夜12點進行交通管制。圖／翻攝自苗栗縣警察局通霄分局臉書

2024苗栗苑裡鬼門關夜市

日期：9/1（日）

時間：15：00～23：00

地點：苗栗縣苑裡鎮苑裡火車站前天下路、信義路、建國路、成功路