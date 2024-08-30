成語蕎曝訂房經驗怒：不會再用這平台！ 再批「專業度0」很會踢皮球

女星成語蕎29日於Threads表示她的日本行因珊珊颱風襲日泡湯，而她透過訂房平台訂飯店，但在訊問是否能退費或延期的溝通過程中讓她刷新三觀，讓她傻眼直呼：從此不會再用這平台。

成語蕎29日下午發文爆氣直呼「我刷新三觀！從此不會再用這個平台訂房！」她透露原本計畫為當天飛日本，但因珊珊颱風侵襲日本，她擔心無法成行，之前就有先詢問日本飯店是否能退費或延期，對方則告知因為是透過網路平台訂房，所以請她與平台方聯繫，她隨後也致訂房平台詢問，平台則告知要飯店同意才可退費，接著她請日本朋友致電日本飯店，對方則告知早已回覆訂房平台因為颱風關係可以全額退費。但過沒多就她竟收到訂房平台以電子郵件告知飯店布不同意退費，讓她疑惑「請問是我在平行時空嗎？」

成語蕎透露她28日又再度致電詢問，但每次打電話說明狀況後對方便要她再等等，當過了一段時間她以為已處理好了，對方說要再幾小時後才能告知...之後訂房平台又要她提供飯店員工名字以證明飯店同意退費一事，她也依對方要求提供了資料，但隔一天後訂房平台又email要她提供證明文件等過程。

來來回回溝通、等待，期間還被告知中間商聯繫不到，讓她質問「到底有幾個中間商？ 一直打電話到懷疑人生」。

而今日成語蕎再透過IG限時動態抱怨訂房平台真的很爛，要大家別用，稱平台處理事情的專業度0，卻很會踢皮球，她嘆日本行已因颱風無法成行，還為飯店退費一事處理了好幾天，「心好累」。而她最後說道「他們就是不想全額退費」，似乎事情尚未處理完畢。

成語蕎發文批訂房平台。圖／截自Threads／imjennycheng