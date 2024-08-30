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搶著抽「吉伊卡哇扭蛋」！ 粉絲擠爆「藏壽司」 一度官網癱瘓、號碼牌暫停發放

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／藏壽司提供、翻攝藏壽司官方臉書
圖／藏壽司提供、翻攝藏壽司官方臉書

台灣藏壽司與日本人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ），合作限定推出18款扭蛋，原定活動至9/22，但藏壽司今(30)日緊急在臉書宣布，活動提前於9/2喊卡！ 沒想到，消息一出不僅官網一度癱瘓，今日藏壽司門市更是人潮爆滿，甚至連現場號碼牌都暫停發放！

吉伊卡哇扭蛋中，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供
吉伊卡哇扭蛋中，包括有5款「立體吊飾」。圖／藏壽司提供

台灣藏壽司首次與吉伊卡哇合作，推出包括5款立體吊飾、8款徽章和5款紙膠帶，因可愛大受好評，自活動開跑以來，各分店人潮爆滿，甚至出現徵求代排代吃壽司等亂象。

「藏壽司」今(8/30)一早透過臉書粉專發文表示，「原定9月22日結束的吉伊卡哇扭蛋，因大受好評預計提前於9月2日結束，深表歉意，敬請見諒」。沒想到消息一出，引來大批網友留言熱烈討論，過沒多久，藏壽司官網也完全癱瘓而無法進入。

圖／翻攝藏壽司官方臉書
圖／翻攝藏壽司官方臉書

據《三立新聞網》報導，官方宣布活動提前喊卡後，店門口擠滿人潮，並掛上「暫停發放現場候補號碼牌」，店員也不確定號碼機何時再開放，沒有事先訂位的話，今日恐無法入場用餐，現場也有客人得知無法抽號碼牌而失落離場。

藏壽司公關表示，感謝大家支持吉伊卡哇扭蛋活動，由於限量供應，目前估計大約9/6吉伊卡哇扭蛋就會發送完畢，到9/22前扭蛋機將會以寵物壽司系列扭蛋為主。但第一波滿額贈資料夾活動仍持續進行，第二波滿額贈筆記本活動也將於9/4開跑，這部分將不會受到影響。

圖／翻攝藏壽司官方臉書
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