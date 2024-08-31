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「寒舍APP會員突破10萬」抽免費住宿券、3折餐券與20萬獎品統統有！

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍集團提供
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慶祝寒舍集團旗下的寒舍生活APP會員人數突破10萬！今年9月迎來三週年慶，寒舍集團特別推出「APP三週年慶典」活動，涵蓋三大優惠。第一重優惠是「美食滿額抽大獎」：9月1日至30日期間，在台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店等16間指定餐廳和酒吧用餐，單筆消費滿3,000元即可參加抽獎，有機會贏得價值近20萬元的獎品。第二重優惠是「APP三歲生日」臉書活動，只要參加活動即有機會贏取五星級飯店住宿券。第三重優惠是限量的「3折餐券」，將於9月11日下午3點開放搶購，價格最低不到300元，吸引許多消費者搶先預購。

圖／寒舍集團提供
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為慶祝APP三週年，寒舍集團推出了一系列精心策劃的活動，其中「美食滿額抽大獎」尤其受到關注。消費者在指定餐廳消費滿3,000元後，出示APP卡號即可獲得一張電子抽獎券，最多可獲得三張。此次抽獎活動的獎品豐富，包括喬山健康科技JOHNSON四手韻律W按摩椅（價值198,000元）、頂級席夢思「奇境系列」床墊（價值144,000元），以及寒舍集團四家飯店的住宿券（最高價值25,000元）。會員可重複參加活動，消費越多，中獎機會越大。

圖／寒舍集團提供
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此外，寒舍集團還推出了「APP三歲生日」臉書活動。只要下載寒舍生活APP並按讚追蹤飯店的Facebook專頁，分享相關貼文，並標記兩位朋友留言祝福，就有機會參加豪華住宿抽獎活動。每家飯店的Facebook專頁都提供1組住宿券作為獎品，讓參與者有機會體驗尊榮入住。

最後，為吸引小資族和美食愛好者，寒舍集團推出限量「3折餐券」，包括十二廚、探索廚房等多家人氣餐廳的平日午餐券，最低只需459元。還有寒沐特色菜「蟹黃海鮮豆腐煲」和「川薈重慶水煮嫩肥牛」，分別優惠至224元和422元。此外，「寒沐雙人湯屋券」也以破盤價7折1,750元限量推出。活動詳情可至寒舍生活APP或各飯店官網查詢。

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