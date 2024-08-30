「偶泥」貓貓巨萌吸睛！ 2024「甲仙芋筍節」8/31登場 氣墊水樂園1日免費限定、貓奴快來找尋貓屁屁

高雄也太好玩了！ 繼先前的高雄大港閱冰、高雄海洋派對後，最新登場的是2024「甲仙芋筍節」，於8月31日(六)在甲仙大橋旁廣場舉行，首先登場是超大隻「偶泥」貓貓出沒高雄甲仙大橋，現場還有氣墊水樂園、質感市集，也首度推出「甲仙貓元年」，以貓巷區為主，增加許多創意裝置，貓奴們快衝打卡尋寶去。

圖／甲仙區公所

甲仙處處有驚喜！甲仙芋筍節今年的大型氣偶裝置藝術，即日起至9/8止限時登場，除了「大橋偶泥」攀爬在甲仙大橋，模樣討喜外，另外，帶紫帽，揹相機「充氣甜湯」，以及露出貓爪子的「貓巷貓屁屁」兩個大型氣偶也會放置在會場內及貓巷區，讓往來遊客可以隨時打卡拍照。

圖／甲仙區公所

圖／甲仙區公所

圖／甲仙區公所

除了與巨萌「偶泥」貓貓合影，本週六高雄「甲仙芋筍節」1日限定活動，不僅在甲仙國小設置了消暑涼爽的「氣墊水樂園」，更以白色歐式帳打造「質感風格市集」，能嚐到5大美食品牌，現場更推出小農DIY手作課程，自已動手做羊毛氈、復古童玩等，把握這週末來甲仙，讓大家吃喝玩樂一次滿足。

圖／甲仙時光臉書粉專

圖／甲仙時光臉書粉專

2024甲仙芋筍節

日期：8/31（六）

時間：09：00～17：00

地點：高雄市甲仙區忠孝路與文化路交接處（甲仙大橋旁廣場、甲仙國小、甲仙貓巷）