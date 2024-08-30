朝聖38cm巨大可頌！ 國父紀念館「OUVERT SEOUL TAIPEI」咖啡廳插旗東區 結合UR LIVING時尚、美食一站式體驗

國父紀念館美食推薦，韓國超熱門的巨無霸可頌咖啡廳終於插旗台北，第一間店就落腳國父紀念館美食商圈，OUVERT SEOUL還跟UR LIVING光復店做結合，一開幕就造成轟動，一樓是OUVERT SEOUL，二、三樓則是PAZZO服飾店，我特別喜歡一樓的戶外用餐區，薄荷綠搭配奶茶色系的顏色格外清新，對了，每天的巨大可頌都是限量，賣完就沒了喔，我們那天下午3點拿完可頌號碼牌最後一張，真的是太幸運啦！

OUVERT SEOUL TAIPEI｜戶外區座位

整個戶外都超好拍的，尤其這顆大可頌實在吸睛，走過路過絕對不會錯過。

這個小位置超級可愛，貼上OUVERT SEOUL的海報當裝飾，真的就是韓風咖啡廳的氣氛耶。

露天戶外區也是很美的，但只限天氣不熱的時候，或是下午比較涼的時候才坐得住。

OUVERT SEOUL TAIPEI｜內用區

內用的位置真的不多，所以很容易客滿，靠窗的位置看似很有FU，但外面就是大可頌，表示你在用餐的時候就會變成大家在拍照的背景，非常的尷尬，所以我建議坐裡面的位置，不然別人的獨照都會有你喔，哈哈！

OUVERT SEOUL TAIPEI｜預約流程

客滿的時候就跟店員登記候位，輪到你時會打電話通知，如果有要預訂大可頌就必須這時候登記，會給你一張號碼牌，等你入座的時候用這張訂大可頌套餐，當天最後一個大可頌就是36號，我們一開始還以為這是候位單據，差點丟掉耶。

OUVERT SEOUL TAIPEI｜推薦餐點

大可頌套餐 780元

憑單劇就直接點大可頌套餐，一個大可頌跟迷你baby可頌，搭配一杯OUVERT鮮奶油卡布奇諾，只要780元，一上桌就會被這顆大可頌給吸引，直徑高達38公分的超巨大可頌是不是很值得點，一定要點，拍照也爽啊。

巨大可頌跟迷你可頌對照起來有夠震撼，因為是最後一個，一上桌隔壁的人都驚呼了呢。

整體來說可頌非常好吃，本來覺得2個女生吃不完，沒想到他們家的可頌鬆軟又香，每一口都可以嘗到奶油的香氣，又不會有油耗味，太扯了，很多人都吃不完打包，我們竟然全部吃光，哈哈。

迷你可頌也是超級卡哇伊，就跟小北鼻一樣。

OUVERT鮮奶油卡布奇諾香甜滑順，跟可頌超級搭，上面的鮮奶油更增添柔順的口感。

OUVERT SEOUL只有甜點，大家可以吃飽再來這邊坐坐，就算你真的很飽，大可頌也要點來嚐嚐，這視覺的衝擊饗宴不能錯過。

OUVERT SEOUL TAIPEI 光復店

評分：4.3

地址：106台灣台北市大安區光復南路308巷18號1F（地圖）

電話：02 2771 5815

營業時間 ：星期一～星期日 08:00 – 20:00

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」