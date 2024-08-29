韓國觀光大展9/6台北登場 李昌燮站台會粉絲
韓國觀光公社宣布，將在9月6日起在台北舉辦韓國文化觀光大展，今年展覽主軸為KOREA FLEX，除打造景點讓民眾有互動體驗外，韓國藝人李昌燮也將來台為活動站台並與粉絲互動。
韓國觀光公社發布新聞稿表示，台灣旅客前往韓國的人次已達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前同期115%的水準，為了能在2024年達到144萬人次的目標，韓國觀光公社在9月6日至9月8日在台北華山1914文創產業園區舉辦「韓國文化觀光大展」。
韓國觀光公社指出，今年展覽主軸為KOREA FLEX是取用了近2年在韓國常出現的FLEX，其有「做自己、有自信、表現自己、不在意他人眼光、替自己感到驕傲」的意思，打造出景點互動體驗、美妝購物時尚、韓食、與公演4大主題。
韓國觀光公社指出，展覽期間每天都會有藝人站台，開幕第1天的BTOB李昌燮及韓國Youtuber肌肉山山、第2天的金曲歌后孫盛希、第3天則為實境節目「嗨！營業中」主持群，要滿足各種族群愛好。
韓國觀光公社國際觀光本部本部長李鶴柱表示，希望透過韓國文化觀光大展，讓台灣民眾感受韓國多樣化的旅遊資源所展現的自信與風格，在不久的將來實際造訪韓國。
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