玩測驗找出你的「旅行部落」 探索專屬旅遊喜愛.渴望與樂趣

【文・莊士賢】

想了解自己是哪一類型的旅行者嗎？不妨透過安凡尼酒店及度假村推出的線上小測驗，了解自已是屬於6個「安凡尼部落」中的哪一類型，以利規劃個人化之旅，體驗專屬旅遊樂趣。

美諾酒店集團旗下的安凡尼酒店及度假村推出的線上小測驗，旅客可透過在社群媒體上玩上一局快速遊戲，又或是藉由網頁參加線上測試，更加瞭解自己的旅行類型。旅人參與「安凡尼部落」小測試，簡單回答幾個選擇題，即能透過遊戲更加瞭解自己喜愛及渴望旅行的模式，並分析自己是屬於哪一個旅行部落。六大部落包括「Water Baby 嬉水迷」、 「Wellness Wanderer養生咖」、「Adventurer 探險俠」 、「Foodie 獵味人」 、「Romantic 浪漫主義」 或 「Creative 點子王」。

「嬉水迷」旅人推薦可前往馬爾地夫法雷斯安凡尼臻選度假酒店，學習水肺潛水，划皮艇，或使用電動衝浪板衝浪，又或是前往泰國喀比蘭塔島安凡尼臻選度假酒店，參加豐富多樣的活動。

華欣安凡尼臻選度假酒店最新推出的整體健康診所AvaniWell 是「養生咖」首選目的地，可透過傳統泰國醫學、物理治療、器械皮拉提斯和健康飲食來恢復平衡和活力。位於荷蘭首都的阿姆斯特丹博物館區安凡尼酒店，是安凡尼旗下 43 家酒店和度假酒店中的最新成員，提供沿著城市運河的SUP立式划槳觀光和自行車騎行觀光活動，將健身和文化探索融為一體。

尚比亞維多利亞瀑布安凡尼度假酒店讓旅人可盡情體驗泛舟的刺激感，或乘坐直升機或輕型航空器，從高空中俯瞰維多利亞瀑布的壯觀美景 圖／安凡尼酒店及度假村 提供

尚比亞維多利亞瀑布安凡尼度假酒店，讓「探險俠」旅人可盡情體驗泛舟的刺激感，或乘坐直升機或輕型航空器，從高空中俯瞰維多利亞瀑布的壯觀美景。印度洋的卡盧特勒安凡尼度假酒店則為旅人開啟遊歷斯里蘭卡的精彩之旅，如前往法顯洞(Pahiyangala)揭開千年史前生物的神秘面紗。

對「獵味人」旅人而言，曼谷、杜拜和布里斯本是大快朵頤的地方，可在曼谷河畔安凡尼臻選酒店頂樓的 SEEN 酒吧餐廳，邊享用美食邊欣賞湄南河美景，或在布里斯本的姐妹餐廳 SEEN 高空酒吧，品嚐調酒、享受酷炫的音樂。杜拜棕櫚美景安凡尼臻選套房酒店屢獲殊榮的 La Sirène 餐廳專營黎巴嫩美食，遠處阿拉伯塔的美景一樣令人驚艷。

「點子王」旅人推薦下榻米蘭 Moscova 宮安凡尼酒店，透過古董購物之旅和客製美容產品獲得滿滿靈感，遊訪柬埔寨旅人可在吳哥 FCC 安凡尼酒店參加職人課程，投入藝術懷抱。「浪漫主義」旅人，安凡尼位於亞洲和印度洋的一系列度假酒店是理想的選擇，可下榻私人別墅，享受情侶芳療護理，或在月光下的沙灘上享用晚餐。

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