虹夕諾雅谷關「秋蘊泰雅」豐收饗宴 感受秋之美好

泰雅秋日時光-藤編記憶，由泰雅族藤編高手分享。 圖／虹夕諾雅 谷關 提供 【文・廖苡安】

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」將於10／2～12／5，推出以泰雅族人的豐收季節為主題的「秋蘊泰雅」限定專案。活動內涵受到谷關當地泰雅族人文化與生活啟發，結合飲食、工藝和文化等，邀旅客品味一系列的深度體驗，探索這片土地魅力的同時，也享受心靈的文化之旅。

「虹夕諾雅 谷關」是虹夕諾雅品牌第二所海外設施，也是星野集團首次在臺灣打造的頂級溫泉度假村。所有客房均設有半露天浴池，能感受到風與水的開放公共空間、特色料理等等，走進虹夕諾雅，更能感受谷關的美與靜謐，此次結合谷關原住民特色故事，又賦予獨特的文化饗宴。

谷關是泰雅族人的故鄉之一，秋季族人會開始上山狩獵並迎接農作物的豐收，虹夕諾雅谷關將豐收元素融入活動中，邀請旅客體驗泰雅族文化的內在。此次「秋蘊泰雅」限定專案，以2天1夜的遊程規劃，邀旅客能在大自然中放鬆身心，發掘古老傳承中的魅力。

亮點一：霧步呢喃與自然相約

在虹夕諾雅谷關的水之庭園中，藏著許多泰雅族人的傳統藥草與生活痕跡。活動特別安排旅客與當地泰雅員工一起漫步，聆聽土地和植物的故事，探索曾經作為織品原料的苧麻和天然火種的二葉松等，欣賞這片土地的獨特魅力，展開此趟旅程的序幕，也透過泰雅族民的口述，感受秋季在泰雅族的四季生活中的特殊性。

亮點二：泰雅藤編記憶與傳統美食

黃藤生長於台灣的海岸及山林地帶，泰雅族將其製作成各種實用器具和精美工藝品。在泰雅老師的示範下，學習多種獨特的編織技法，並創作出獨一無二的藤編杯墊，不僅享受手作的樂趣，還能了解泰雅族人的生活智慧。

泰雅秋日時光，享受下午微涼時光，學習藤編技巧。 圖／虹夕諾雅 谷關 提供

在藤編過程中，服務人員會準備泰雅族的傳統點心「香蕉糯米飯」和「馬告紅茶」。香蕉糯米飯營養價值高，以前是泰雅族勇士們打獵時的主食，而馬告被稱為「山林黑珍珠」，其獨特清香和紅茶搭配，別有一番風味。在秋涼中品一口紅茶，馬告的風味逐漸散開，帶來溫暖愉悅的感受。

亮點三：私人露臺 蕈菇晚宴

早期沒有人工栽培技術，香菇及野蕈對泰雅族人來說非常珍貴。旅客將在專屬包廂的私人露台，品嘗料理長特製的蕈菇晚宴，晚宴中使用松露及多種本地香菇，例如黃金蟲草菇、舞菇和巴西蘑菇等，精心設計前菜、湯品、主餐、燉飯和甜點，搭配相襯的威石東白中白氣泡酒。伴隨著山間的微風，享受一場心靈與味蕾的愜意之旅。

虹夕諾雅 谷關 精心設計的私人露臺蕈菇晚宴，每一道菜都是藝術品。 圖／虹夕諾雅 谷關 提供

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