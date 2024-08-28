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長榮航空全新Hello Kitty「閨蜜機」 台北-芝加哥航線酷萌登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空為回應旅客的期待，「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」首航儀式。記者黃淑惠／攝影
長榮航空為回應旅客的期待，「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」首航儀式。記者黃淑惠／攝影

長榮航空（2618）為回應旅客的期待，今年與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於28日正式亮相，帶著旅客開心飛往芝加哥，為慶賀「閨蜜機」首航，特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」首航儀式。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的「旅遊界大賞」以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler「卓越原創服務大獎」的榮耀，肯定長榮航空獨具巧思的創新服務。

孫嘉明進一步表示，今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂，陪伴旅客們一起飛往美國芝加哥。此次的設計理念就是希望廣泛定義「閨蜜」的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界，全新彩繪機不斷的推陳出新，希望為旅客創造更多的歡樂與回憶。

由長榮航空總經理孫嘉明邀請桃園機場公司董事長楊偉甫以及台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，三位超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂同時蒞臨現場，讓大、小朋友們驚喜連連，為歡樂旅程揭開序幕，掀起另一波粉絲們追逐的熱潮。

為了慶祝「閨蜜機」首航，長榮航空特別與三麗鷗公司聯手，從報到櫃台到候機室，皆以「閨蜜機」元素為設計主軸，打造充滿夢幻粉色的繽紛視覺，別出心裁的布置讓旅客置身在可愛的氛圍中，現場除了有大型的主題背板及呼應機身彩繪的粉色拱門外，還有為旅客量身打造的「拍照打卡區」，旅客可與Hello Kitty、酷洛米與美樂蒂3位三麗鷗超人氣明星同框入鏡，捕捉專屬的夢幻聯動，除此之外，現場還可以立刻列印照片留作紀念，而且只要前往任一個專屬拍照區拍照或打卡，即可獲得長榮航空限定的LOGO商品。

長榮航空Hello Kitty彩繪機航線，除了現行的「郊遊機」、「派對機」和「夢想機」，還有今日首航的「閨蜜機」，再加上年底即將登場2架全新的彩繪機，屆時將有6架彩繪機同時上線，「閨蜜機」派飛芝加哥，「郊遊機」飛航克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧，而上述航線，不論是否由彩繪機飛航，每日皆提供三麗鷗主題式服務，機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒，活潑大方的三麗鷗明星家族成員將陪伴旅客在城市漫遊、開心拍美照、享受異國下午茶約會，一起翱翔在粉紅繽紛的夢幻世界，為旅程增添最美好的印記。

長榮航於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」三位超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂同時蒞臨現場。記者黃淑惠／攝影
長榮航於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」三位超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂同時蒞臨現場。記者黃淑惠／攝影
機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。記者黃淑惠／攝影
機艙內除了繽紛浪漫的頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，還有超人氣的兒童餐搭配令人愛不釋手的可愛餐盒。記者黃淑惠／攝影
由長榮航空總經理孫嘉明邀請桃園機場公司董事長楊偉甫以及台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，為歡樂旅程揭開序幕。記者黃淑惠／攝影
由長榮航空總經理孫嘉明邀請桃園機場公司董事長楊偉甫以及台灣三麗鷗總經理李明勳共同主持啟動儀式，為歡樂旅程揭開序幕。記者黃淑惠／攝影
長榮航空為回應旅客的期待，今年與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於28日正式亮相。記者黃淑惠／攝影
長榮航空為回應旅客的期待，今年與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於28日正式亮相。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」。記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的「閨蜜機」。記者黃淑惠／攝影

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