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「猛男救生員」現蹤福隆沙雕季超過2萬人朝聖！限時加碼入場優惠 再送「猛男吃的造型雪糕」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專

眼睛吃冰淇淋！「福容飯店-福隆飯店」日前在官方粉專上貼出肌肉猛男救生員福利照片，瞬間引爆熱議，紛紛敲碗更多照片，飯店也趁機推出「福隆沙雕季」促銷優惠，限時買入場套票就送造型雪糕，不只猛男救生員養眼，還能吃冰消暑，趕快揪團一起去了！

圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
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自政府委託福容飯店經營福隆海水浴場以來，飯店長期派駐救生員維護戲水安全，成為北台灣設備最完善的海水浴場。入場費用為成人220元、孩童145元，目前共有近20名救生員輪班，假日更有8-10名救生員嚴陣以待，確保每位遊客的安全。

圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專

圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專

此次飯店推出的「吃冰福利大放送」活動，即日起限量推出福隆沙雕季入場單人超值套組，凡購買即可獲得一支造型雪糕，正是猛男救生員吃的冰棒！限時優惠價僅需220元，讓遊客不僅能「眼睛嘴巴吃冰淇淋」，還能暢遊福隆沙雕季！

圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
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圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
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今年的沙雕季從5月31日到10月13日，以136天的展期帶來「LINE FRIENDS夏日明星派對」的主題活動，熊大、兔兔、莎莉等人氣角色將以黃金沙雕的形式呈現有趣故事，更有全球知名的BT21和minini可愛互動，讓你拍到手軟！此外，幽默的JOGUMAN和療癒的DINOTAENG也將現身，與大家共度這個難忘的夏日派對。快來福隆沙灘，享受這一場視覺與味覺的雙重盛宴吧！

圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
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圖／取自福容大飯店-福隆臉書粉專
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冰淇淋 戲水 沙雕 派對 福隆

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