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臺北榮獲全球「最佳夜生活城市」亞洲第2 數度名列「全球10大跨年最佳城市」

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「臺北最 High 新年城跨年晚會」數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「臺北最 High 新年城跨年晚會」數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】近日英國知名文化刊物《Time Out》發布了全球2024年「夜生活」最佳城市排行，臺北於亞洲排名第2、全球排名12；臺北除積極串聯夜間遊程推廣夜經濟外，也透過大型觀光活動，吸引國內外旅客前來，尤其是「臺北最 High 新年城跨年晚會」數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一，馬來西亞沙巴州工業及企業發展部日前更特別拜會臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局），請益籌辦跨年活動經驗，以作為沙巴州籌備今年跨年晚會之參考。

馬來西亞沙巴州工業及企業發展部訪臺代表陳龍維政治秘書表示，沙巴州政府將於今年首次辦理跨年晚會，臺北及澳洲雪梨跨年晚會向來是全球最熱門跨年城市，故透過拜訪臺北及雪梨政府瞭解跨年晚會的規劃作為籌備參考；會中也針對公私部門如何跨領域合作、海上施放煙火安全維護，及疫後觀光等進行意見交流。

▲《Time Out》全球最佳夜生活城市排行榜，臺北全球名列第12名，臺北夜生活的場所型態多樣，不同年齡族群皆能到找合適自己的地方。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲《Time Out》全球最佳夜生活城市排行榜，臺北全球名列第12名，臺北夜生活的場所型態多樣，不同年齡族群皆能到找合適自己的地方。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，臺北跨年晚會受到全球各地矚目，每年吸引相當多國內外旅客前來一同倒數迎新年，台北101的新年大秀也是全球重要跨年儀式之一。此次馬來西亞沙巴州代表團特別來訪，取經臺北跨年晚會成功經驗，活動不僅透過跨局處分工合作群策群力，也積極與在地商圈、旅宿業、旅行業者及航空業合作，公私協力共同推動臺北城市觀光。

▲日前馬來西亞沙巴州工業及企業發展部陳龍維政治秘書(左) 來臺取經「臺北最 High 新年城跨年晚會」成功經驗。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲日前馬來西亞沙巴州工業及企業發展部陳龍維政治秘書(左) 來臺取經「臺北最 High 新年城跨年晚會」成功經驗。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

而英國知名文化刊物《Time Out》日前以夜生活主軸發布全球最佳夜生活城市排行榜，臺北全球名列第12名、亞洲第2名，對臺北的評語為「均衡」（balance）。觀傳局指出，臺北夜生活的場所型態多樣豐富，不僅有夜市、書店、KTV、餐酒館及夜店等，讓不同年齡族群皆能到找合適自己的地方。未來市府將持續辦理大型活動，並與商圈合作串聯，將人潮帶入商圈創造更多經濟產值！

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