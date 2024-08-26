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暑假尾聲倒數！高雄承億酒店「每人只要1250元」 還有高空無邊際泳池

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／承億酒店提供
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暑假進入倒數階段，但旅遊不停歇！「高雄承億酒店」為了讓民眾抓住暑假的最後時光，特別推出「好友住房專案」。即日起至9月2日開放訂房，雙人入住價格只要4999元起，專案有效期至11月29日。最狂的是在9月10日前入住的客人，第三、第四人皆免收額外費用，相當於四人同行每人僅需1250元的超值價格，真的要衝！

圖／承億酒店提供
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高雄承億酒店此次推出的專案，限定LINE好友參與，希望可以吸引更多朋友、家人一同出遊，共享夏日樂趣。該酒店自2022年開幕以來，以其獨特的設計和優越的地理位置，成為高雄市內深受旅客喜愛的住宿選擇。經典房型提供城景和港景兩種不同視野的選擇，讓住客無論是清晨或夜晚，都能感受高雄的城市魅力。

圖／承億酒店提供
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值得一提的是，酒店位於24樓的高空無邊際透明泳池，成為了眾多旅客的打卡熱點。這個泳池在白天可以欣賞到日落美景，夜晚則能俯瞰高雄的璀璨夜景。泳池邊緣採用透明玻璃設計，讓遊客能夠在高空中享受獨一無二的視覺體驗。趁著暑假尾聲，不妨趕緊把握這次優惠專案，為暑期畫下完美的句點吧！

圖／承億酒店提供
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