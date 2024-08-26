暑假尾聲倒數！高雄承億酒店「每人只要1250元」 還有高空無邊際泳池

暑假進入倒數階段，但旅遊不停歇！「高雄承億酒店」為了讓民眾抓住暑假的最後時光，特別推出「好友住房專案」。即日起至9月2日開放訂房，雙人入住價格只要4999元起，專案有效期至11月29日。最狂的是在9月10日前入住的客人，第三、第四人皆免收額外費用，相當於四人同行每人僅需1250元的超值價格，真的要衝！

2024-08-26 14:58