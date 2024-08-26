「2024西拉雅趣飛車賽」總獎金45萬快來挑戰！還有選手之夜與餐車市集超盛大

一起來「尬車」！國內著名的無動力賽車活動「西拉雅趣飛車」邁入第十一年，將於2024年11月24日在臺南大內走馬瀨農場盛大舉行。活動主題為「嶄新紀元，無限可能」，致力於創造新紀元，推動綠色永續、環保減碳等理念。活動現已開放報名，截止日期為9月23日，邀請全台及國際賽車愛好者參與，一起揪團展示創意爭奪冠軍寶座吧！

圖／取自西拉雅趣飛車臉書粉專

今年賽事設計別具一格，選手需從2米高的起跑臺出發，並大喊活動口號，象徵駛向無限可能。賽道設置了多個創新挑戰，包括「泡泡仙境」、「AB選擇題關卡」、S彎道和最具挑戰性的「人比車兇」等刺激關卡，考驗選手的專注力與駕駛技巧。賽事總獎金高達45萬元，其中冠軍隊伍將獲得18萬元金獎，另外還有多項獎勵如交通補貼、造車補助及最佳造型獎，鼓勵參賽者以創意無限的造型車參賽。

圖／取自西拉雅趣飛車臉書粉專

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活動組織方特別重視綠色環保，今年的參賽隊伍除了設計獨特造型外，更需融入環保減碳元素，逐步實現淨零綠生活的目標。前20名獲得最高評分的車隊將獲得5,000元造車補貼，另有「好友『讚』助評分」活動，參賽隊伍可邀請朋友為自己的造車紀錄照片或影片按讚、分享，增添比賽的互動性和趣味性。

圖／取自西拉雅趣飛車臉書粉專

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除了比賽本身，西拉雅趣飛車賽事當天還將舉辦豐富多樣的活動，包括大型戶外彈跳氣墊、草原親子活動、超人氣餐車、特色市集以及活動限定拍貼機等，為親子家庭提供一個全方位的娛樂體驗。賽事前夜更有「選手之夜」美食盛宴及熱力樂團表演，讓選手們在賽前夜提前熱身，享受難忘的賽前氛圍。趕快立即報名，展現創意成為2024西拉雅趣飛車的下一位車神吧！

圖／取自西拉雅趣飛車臉書粉專