高雄人超期待！ 全新5大「高雄未來新地標」 小港機場新航廈、綠洲海生館、高雄新車站、空中鳳城即將登場

「高雄」作為六都之一的指標性城市，近年來不斷創新，持續新舊融合展現不同風貌，為大家整理「高雄5大新地標」，從高雄新車站、鳳山空中鳳城 、高雄日航酒店、高雄海洋館，再到小港機場新航廈等全新重量級地標，將成為未來高雄旅遊目的地新亮點！

1. 高雄新車站 萬坪空中花園 (2024年底)

高雄新車站示意圖。圖／Mecanoo(麥肯諾建築事務所)

耗時15年打造，在地人期待已久的「高雄新車站」，由荷蘭建築團隊Mecanoo(麥肯諾建築事務所)操刀設計，最吸睛、最具指標性的就是設計淨高6公尺以上大型景觀綠化「天棚圓頂」，隨著高雄車站臨時站先一步走入歷史，最新啟用的「R11永久站」，新車站天棚的設計，橢圓形燈宛若雲朵，不少人大讚新車站好美，但也有網友認為天花板的設計，密集的像一大堆卵。

高雄新車站「R11永久站」天棚的設計，橢圓形燈宛若雲朵。圖／擷取自高雄記事本臉書

未來高雄新車站頂樓還有上萬坪的空中花園綠意盎然，還有多功能廣場可以舉辦市集、展覽等戶外活動，透過過空中花園與人行道的設計，成為超棒休閒空間。

高雄新車站

時間：預計2024年12月開幕

地址：高雄市三民區建國二路318號

2. 空中鳳城 全台唯一古城車站 (2024年開幕)

空中鳳城示意圖。圖／台鐵、九典聯合建築師事務所提供

隨著鳳山車站鐵路地下化後，坐落在原址空地上方的「空中鳳城」是全台唯一古城造型的車站大樓，找來「九典聯合建築師事務所」設計了10層樓高的A棟、６層樓高的B棟，組合成總樓地板面積約1.3萬坪的複合型空間。

最特別的是三樓的半戶外空間設計，重現舊時鳳山的打鐵街、家具街等風情，讓人一秒穿越時空回到從前，目前「空中鳳城」已完工但尚未正式開幕，未來將結合百貨、文創、電影院和運動中心等，成為鳳山區新舊元素融合新亮點。

空中鳳城示意圖。圖／九典聯合建築師事務所提供

高雄空中鳳城

地址：高雄市鳳山區曹公路68號（高雄鳳山車站）

日期：目前已完工，即將開幕

3. 高雄日航酒店 國際級新飯店 (2024年底)

日航酒店示意圖。圖／高雄日航酒店

預計2024年下半年開幕的「高雄日航酒店」，是繼台北老爺大酒店後的第二家日航連鎖飯店，地點位於高雄市前鎮區的亞洲新灣區，走路5分鐘就能到高雄大遠百。飯店是由汎陸建設與大倉日航集團合作興建，將提供260間舒適客房、每間至少36平方公尺，而最高樓層將設有酒吧。

館內有提供日本料理餐廳、中式料理餐廳等，濃濃的日系和風氛圍讓人彷彿置身日本，飯店設施如游泳池、健身房、桑拿SPA、各式餐廳、空中酒吧應有盡有，最棒的是，入住者還能一覽高雄的山海景緻。

高雄日航酒店

時間：預計2024年末開幕

地點：高雄市前鎮區亞洲新灣區（鄰近輕軌高雄展覽館站）

網址：https://www.facebook.com/hotelnikkokaohsiung

4. 高雄海洋館 城市綠洲海生館 (2026年完工)

高雄海洋館示意圖。圖／摘自三菱地所官網

「高雄海洋館」位於高雄市鼓山區博愛二路與大順一路交叉口，離捷運凹子底站很近，交通超方便。這座複合式建築總面積達15萬坪，地下6層、地上48層，佔地1萬多坪的綜合型大樓，左邊是飯店，右邊是辦公大樓，規模超大。

最特別的是，海洋館以「城市綠洲」為概念，是一座結合水族館、飯店以及購物的複合式商業空間，裡面有高聳的叢林瀑布，覆蓋著滿滿的綠意，圓頂透明天井採光超明亮，預計要等到2026年才正式開幕！

高雄海洋館

地址：高雄市鼓山區博愛二路、大順一路交叉口

開幕時間：預計2026年開幕

5. 高雄國際機場全新航廈 (2032年完工)

高雄國際機場新航廈示意圖。圖／潘冀聯合建築師事務所

高雄國際機場(小港國際機場）要蓋新航廈囉，設計靈感將高雄的海洋與文化意象揉入其中，以翱翔天際的海鷗與連綿不絕的白浪為概念，屋頂更以美濃油紙傘的主題，轉化室內空間意象為傘下的都市戲棚。

高雄國際機場新航廈示意圖。圖／潘冀聯合建築師事務所

新航廈形塑屬於高雄海洋之都，結合運輸、產業、海洋文化，完工後每年可以服務多達1650萬人次的旅客，預計2032年才能完工，但高雄人仍引頸期盼這重要新地標。

高雄國際機場新航廈示意圖。圖／潘冀聯合建築師事務所

高雄國際機場新航廈

時間：第一期預計2032年完工

地址：高雄市小港區中山四路2號