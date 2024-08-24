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紐約最強漢堡來了！ 2024台北最大「漢堡嘉年華」2天快閃花博 50攤人氣名店出動漢堡控必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
2024「漢堡嘉年華」集結50家人氣漢堡名店。圖／flavor 美食風格指南
2024「漢堡嘉年華」集結50家人氣漢堡名店。圖／flavor 美食風格指南

漢堡控一定要追！ 台北年度美食盛事「漢堡嘉年華」即將再度登場，由台北產發局打造的2024台北國際美食節，集結50家人氣漢堡名店，於8/31至9/1在圓山花博園區熱鬧開幕，一口氣體驗台北最大的露天速食店。

Butcher by lanpengyou-正宗美式漢堡。圖／flavor 美食風格指南
Butcher by lanpengyou-正宗美式漢堡。圖／flavor 美食風格指南

為期兩天的快閃「漢堡嘉年華」帶來各式創意口味與經典美味，包括漢堡控敲碗的紐約最強漢堡、經典美式漢堡、風味獨特的亞洲漢堡，甚至只在新莊有分店的金色三麥麥漢堡，現場還有炸雞、異國美食、精釀啤酒、甜點等攤位，打造一場充滿美食的難忘週末盛宴。

人氣甜點「春日糖餅」(左)、澳洲 Bonsoy的椰子汁氣泡飲(右)。圖／flavor 美食風格指南
人氣甜點「春日糖餅」(左)、澳洲 Bonsoy的椰子汁氣泡飲(右)。圖／flavor 美食風格指南

被評為紐約第一名漢堡的名店「麥笛昆 Mighty Quinn's」，在紐約以獨家美式烤肉絕學爆紅，這回快閃回歸，帶來獨家漢堡「麥笛昆怪獸塔」，結合了牛胸肉、手撕豬肉和煙燻香腸，三樣靈魂商品一次滿足味蕾。

麥笛昆 Mighty Quinn's-麥笛昆怪獸塔。圖／flavor 美食風格指南
麥笛昆 Mighty Quinn's-麥笛昆怪獸塔。圖／flavor 美食風格指南

位於新莊宏匯的「SUNMAI BURGER 麥漢堡」也將推出特別風味的漢堡；台北街頭美食快餐車「SKRABUR 黑膠漢堡」將帶來以竹炭和可可製作的招牌黑色漢堡；希臘烤肉卷專賣的「柯基倚肉希臘餐車」則帶來英國烤牛肉漢堡「ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡」等。

ABV Bar & Kitchen-濃厚起司培根牛肉漢堡。圖／flavor 美食風格指南
ABV Bar & Kitchen-濃厚起司培根牛肉漢堡。圖／flavor 美食風格指南

SKRABUR 黑膠漢堡-Burger Behind The Door 門後漢堡小食舖。圖／flavor 美食風格指南
SKRABUR 黑膠漢堡-Burger Behind The Door 門後漢堡小食舖。圖／flavor 美食風格指南

其他漢堡品牌還包括發福廚房 Bravo Burger、啃食漢堡、豐盛堂美式漢堡、The Oasis 綠洲、週末炸雞俱樂部、BURNT BURGER SOCIAL CLUB、Sheep+Pony、WOYAO Burger、Butcher by lanpengyou、ABV Bar & Kitchen、TOASTERiA CAFE、Burnt burger，全都在圓山花博花海廣場中一次吃得到，而且不怕你吃、只怕胃太小吃不完！

柯基倚肉希臘餐車-ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡。圖／flavor 美食風格指南
柯基倚肉希臘餐車-ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡。圖／flavor 美食風格指南

赤峰街異國小店-Parko Parco牛肚包。圖／flavor 美食風格指南
赤峰街異國小店-Parko Parco牛肚包。圖／flavor 美食風格指南

The Oasis 綠洲-美式熱狗堡。圖／flavor 美食風格指南
The Oasis 綠洲-美式熱狗堡。圖／flavor 美食風格指南

2024 台北國際美食節「漢堡嘉年華」

日期：2024/08/31-09/01

時間：14:00-20:00

地點：台北市中山區玉門街１號 (圓山花博 花海廣場，免費入場)

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