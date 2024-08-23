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10米高可愛石虎搶先拍！ 台北大安區新地標「Taipei Lumitree敦南之森」 360度LED光之樹 美拍打卡不間斷

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
敦南之森
敦南之森

台北城市熱點再+1！ 台北大安區新地標「Taipei Lumitree 敦南之森」最大戶外光廊，首推挑高10米高「石虎光雕」，站在路邊就能看到超可愛石虎、森林漸變景觀等美景，展現科技、建築與藝術的光廊秀，成為全新美拍打卡點！

圖／敦南之森提供
圖／敦南之森提供

Taipei Lumitree （敦南之森）由凱越建設攜手紐約時代廣場戶外看板商 Tiger Party共同打造，屹立於寶紘敦南商業大樓廣場的1樓，由模擬樹木造型的LED光柱、10米挑高的LED牆面、365天不間斷展出多媒體動畫，組成真實8K環境的「360度LED光之樹」。

圖／敦南之森提供
圖／敦南之森提供

Taipei Lumitree每天展演時段為早上8點到晚間9點，期間有多組動畫不間斷輪播，首波展演包括由 JL DESIGN 所創作的「地標吉祥物《LUMi》」，可愛的小石虎露出萌萌表情，在LED光牆樹洞之間玩耍，走到光柱後方甚至還能看到LUMi的屁股以及尾巴。

圖／敦南之森提供
圖／敦南之森提供

除了小石虎，3組常態款動畫還包含「台灣山林之聲」，使用導演程紀皓的台灣山林紀實片進行二創，讓人看見、聽見台灣森林之美；「色彩療癒計畫」每日色彩漸變展出，每段展演約15分鐘，並且在其中穿插當日氣象、每月展演預告等等。每月都有不同的主題光影秀、12組風格各異的藝術家甄選作品輪番上陣，過路人時時都能發現小驚喜。

圖／敦南之森提供
圖／敦南之森提供

圖／敦南之森提供
圖／敦南之森提供

為慶祝光廊啟用，即日起推出「與 LUMi 出任務」踩點活動，只要在9月10日以前，在Instagram 官方帳號（@taipei_lumitree）指定活動貼文下留言：開箱台北新地標 #TaipeiLumitree，若收到社群小編私訊回覆「任務完成」，即可至寶紘敦南商業大樓大廳兌換LUMi 小扇一支，路過記得來拍張神奇的光廊照吧！

Taipei Lumitree

地址：台北市大安區敦化南路二段19號

展演時間：每日8:00-21:00

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