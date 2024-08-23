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阿里山林鐵本線31日恢復營運 26日開放訂票

中央社／ 嘉義市23日電
阿里山林鐵7月下旬受凱米颱風影響，沿線逾百處災情，經搶修，28日將完成清理修復及檢查作業，確認路線安全，本線（嘉義至阿里山）31日恢復營運。聯合報系資料照
阿里山林鐵7月下旬受凱米颱風影響，沿線逾百處災情，經搶修，28日將完成清理修復及檢查作業，確認路線安全，本線（嘉義至阿里山）31日恢復營運。聯合報系資料照

阿里山林鐵7月下旬受凱米颱風影響，沿線逾百處災情，經搶修，28日將完成清理修復及檢查作業，確認路線安全，本線（嘉義至阿里山）31日恢復營運，26日起開放網路訂票。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布訊息表示，凱米颱風7月下旬肆虐，並未造成阿里山林鐵路線重大災害，但沿線土石崩落及竹林、樹木傾倒有116處，經全力動員與調度機具搶修，28日將完成清理修復及檢查作業，後續試運轉，確認路線安全。

阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵本線（嘉義至阿里山）預計31日恢復營運，每日開行4班次定期列車，並自26日早上6時起開放網路訂票。阿里山國家森林遊樂區內祝山、沼平、神木等支線，日前已正常營運。

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