快訊

全代會最高潮！賀錦麗正式接受提名成民主黨總統候選人

他點名日本1旅遊勝地打趴國旅 眾人全認同：連對手都不是

「新新併」換股比委屈？這兩檔新光金大股東股價也垂淚

兩岸觀光旅遊破冰 交通部：已準備好隨時歡迎陸客

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
大陸即日起開放福建省陸客赴馬祖旅遊，旅客可經由小三通出入境，最多停留15天。聯合報系資料照
大陸即日起開放福建省陸客赴馬祖旅遊，旅客可經由小三通出入境，最多停留15天。聯合報系資料照

福建省公安廳出入境管理局22日公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註。對此，交通部觀光署表示，樂見並歡迎陸客到馬祖、金門或台灣旅遊的立場不變。

據了解，自2024年8月22日起，福建省公安機關出入境管理部門恢復受理赴馬祖旅遊簽註申請。目前，福建省戶籍居民及居住證持有人可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴馬祖「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」(簽註備註欄標註「限直航赴馬祖」)；符合資格的赴台旅遊組團社領隊可申辦最長有效期1年的多次有效赴馬祖「團隊旅遊簽註」。

對此，觀光署回應，觀光署樂見陸方公布恢復福建居民申請赴馬祖進行團體及個人旅遊。政府歡迎陸客到馬祖、金門或台灣旅遊的立場不變。

至於未來在兩岸觀光的推動上，交通部重申，誠摯歡迎並樂見相關旅客來台觀光。台灣對於恢復中國大陸遊客來台旅遊早已完成相關準備，交通部持續就兩岸觀光政策做滾動式的評估檢討，循序推動兩岸之間的觀光交流。

延伸閱讀

金門團赴北京會宋濤談旅遊 陸委會：樂見有任何進展

兩岸旅遊傳捷報！陸正式開放福建民眾赴馬祖 最長可停留15天

兩岸觀光亮曙光 福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請

觀光署邀穆斯林來台旅遊 觀光代言人出爐

相關新聞

6900起暢遊日本！「名勝世界」郵輪加開秋季航次 中秋跳島最夯

暑期郵輪市場夯，入秋則進入員工旅遊旺季，名勝世界壹號趁勝加碼推出秋季航次，暢遊日本、6900元起。秋季航次提供2晚、3晚...

古蹟老宅變身！誠品限時快閃進駐「2024台灣文博會」

響應台南400，誠品8月23日起特別進駐「2024台灣文博會」主展區「321巷藝術聚落」，將古蹟老宅變身特色文創聚所。除...

秋冬旅遊風向球 日本團費調降搶客 歐美長線持穩

隨時序即將進入秋冬季節，楓紅、白雪是當季最In美景焦點，旅行業品質保障協會（以下簡稱品保協會）日前公佈2024年第四季各大旅遊目的地的團費參考價格，不同地區的價格走勢各有不同。

不只是飯店！台灣自創品牌「嵨開安旅」2025台北開幕

不只是飯店！全台首家主打以身心靈健康為主題、台灣自創品牌「嵨開安旅」，位於台北精華地段忠孝復興站步行約3分鐘，基地面積約...

餐秀雙絕、好評增班 名勝世界郵輪秋季航次開賣

以「舌尖上的郵輪」聞名的名勝世界郵輪，今年除了餐飲水準再提升，還進一步優化表演者和觀眾的互動與感動，「餐秀雙絕」口碑廣傳。大登旅行社郵輪部經理施良瑩表示，名勝世界原本規劃銷售到8月的船程，因應市場需求增開了9、10月航，9／30前訂購可享早鳥價，最低每人僅需8,900元。

2024下半年郵輪旅遊首選：名勝世界壹號 全新員工旅遊提案 秋季航次最低6900起暢遊日本

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2024年下半年的到來，郵輪旅遊市場迎來了激動人心的新選擇。名勝世界壹號隆重推出全新的日本郵輪旅遊方案，秋季航次提供靈活的2晚、3晚和5晚航程選擇，讓您即使在繁忙的生活中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。