中國南方航空會員 購票5%折扣！立即加入 享台北／高雄飛往兩岸及國際大城優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】中國南方航空推出會員購票專享直減5％的優惠活動，快加入會員，即刻享有尊寵折扣！中國南方航空（簡稱南航）往返兩岸、國際主要城市，便於商務、旅遊的安排，即日起至10/31，只要在南航官網登錄會員，預訂由台北、高雄始發的航班，購買標註「特惠」標籤的機票，即可享有機票票面折扣5%的優惠，享受美好假期！

兩岸航線－直航、內陸中轉近60航點超便利

▲廣州是泛珠江三角洲經濟區，及粵港澳大灣區的核心城市。 圖：shutterstock／來源

中國南方航空深耕台灣市場15年，致力提升各項服務，帶來優質飛行體驗之外，更有航點綿密的極大優勢，不論是商務需求或暢快旅遊，都能透過南航從台北、高雄直飛與中轉航班，自在規劃雙點進出或延伸行程。

目前南航的兩岸直飛航點，包括上海、廣州、深圳、武漢、鄭州等5大主要城市。近日電視劇《繁花》、《玫瑰的故事》熱播，吸引許多劇迷前往上海旅行，遊客也可運用南航會員直減5%優惠前往。繁華大城中聳立的歷史建物，更有新舊並陳之美，例如上海豫園、玉佛寺，廣州的沙面島，或是武漢的黃鶴樓，都讓旅人體驗思古之幽情。

此外，轉往東北、大西北或西南地區旅遊都相當方便，之中的新疆更是南航布局綿密的地區，從廣州、鄭州轉機烏魯木齊、克拉瑪依、喀什、阿勒泰等重點旅遊城市，都能享受夏秋之際最美的雪山、草原、森林、峽谷、湖泊景觀；或安排飛往大陸前三大避暑勝地昆明、貴陽、哈爾濱，享受乾爽舒適的宜人氣候。

▲武漢是南航直航兩岸的航點之一，圖為「天下絕景」黃鶴樓。 圖：shutterstock／來源

台北桃園、高雄出發可享5%折扣的航點，還包括南京、常州、寧波、杭州、連雲港、天津、青島、臨沂、濟南、哈爾濱、瀋陽、北海、石家莊、北京大興、長春、長沙、大連、丹東、常德、南陽、恩施、重慶、成都、綿陽、瀘州、西安、合肥、南昌、張家界、南寧、麗江、大理、濟寧、太原、荊州、湛江、揭陽、三亞、海口、西雙版納、拉薩、海拉爾、蘭州、林芝、呼和浩特、西寧。

國際航線－飛往紐澳／中東／亞洲各城 暢遊世界

▲澳洲雪梨歌劇院是吸引全球遊客造訪的地標建築。 圖：shutterstock／來源

除了兩岸航線，國際航線同享會員5%折扣優惠，不僅旅人喜愛的亞洲各大主要城市，還有紐澳、中東航點。之中的紐澳，正是旅遊最美好的季節，澳洲各主要城市的美食、音樂饗宴，還有紐西蘭的花季、螢火蟲洞穴之旅，都可安排南航飛往雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、基督城，每週多達46個航班，極為便捷。

▲杜拜的城市景觀，源於古老傳統和現代文明的強烈對比。 圖：shutterstock／來源

特惠的國際航線還包括台北桃園、高雄出發飛往新加坡、吉隆坡、亞庇、檳城、曼谷、普吉、清邁、胡志明、河內、巴厘島、雅加達、金邊、馬尼拉、仰光、萬象、東京、大阪、首爾的航點，中亞的加德滿都、達卡、伊斯蘭堡、拉合爾、莫爾茲比港；紐澳的雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、基督城；此外，還有歐洲、中東的伊斯坦堡、莫斯科、奈洛比、杜拜、杜哈、利雅德。

■ 活動日期：即日起至2024年10月31日止

■ 出發日期：即日起至2024年12月31日止

■ 適用客群：南航會員

■ 旅程類別：單程或往返程均可

■ 購票網址：https://reurl.cc/E6ne1K

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