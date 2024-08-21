墾丁旅遊慘澹！史丹利揭「1亂象」痛批：只會靠X沒有人來
在墾丁營業21年的美式餐廳「冒煙的喬」，因近年墾丁觀光人氣下滑、人力不足問題，宣布9月結束營業，就連藝人小嫻也忍不住出面發聲問：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」對此，史丹利則出面揭露墾丁亂象，卻只會抱怨怎麼都沒人來。
日前有網友在PTT發文，指明明土地是國家的，結果墾丁的白砂灣每天被一堆業者插傘占領，意外引發熱議。對此，史丹利則跳出來回應，表示四年前就已經有這種亂象，當時以為會改善，不料四年後又看到一樣的新聞，讓他相當無奈，「而這樣的品質與細節已經好多年都不改善，卻只會靠北為什麼都沒人來，那我想也只能繼續靠X看看這樣插著拜拜會不會保佑有人來吧！」
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