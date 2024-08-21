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逗陣去「福田99」一起幸福久久 暑假最後一波拍照送限量芒果冰

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▲官田遊客中心。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲官田遊客中心。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

「福田99」門牌意象。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
「福田99」門牌意象。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為搭配交通部觀光署「台灣仲夏節（Solar Festival in TAIWAN）」之「呷茶咖冰」系列活動，並結合官田遊客中心門牌「福田99」意象，西拉雅國家風景區管理處將在8/24、8/25及8/31、9/1共2個週末，舉辦「2024來逗福田99呷芒果冰」活動，活動期間，每日14:00開始，遊客只要到官田遊客中心欣賞「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片，且跟「福田99」門牌意象拍照，完成2個任務後將照片上傳粉絲專頁或IG，即可免費獲得芒果冰1碗（每日限量100名，送完為止），另外還有機會抽中新鮮芒果1盒！

▲完成合照任務有機會抽中芒果禮盒。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲完成合照任務有機會抽中芒果禮盒。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，官田遊客中心因地址位於官田區福田路99號，富有諧音「福田久久」的意涵，管理處特別邀請擅長交趾陶藝創作及古蹟修護，有南鯤鯓代天府淩霄寶殿交趾剪黏設計監造、板頭工藝規劃設計、台中宮原眼科老屋保存設計剪黏等相關經歷的新欣國際陶瓷暨古笨港陶華園藝術總監謝東哲老師，結合本處可愛的吉祥物娃娃，設計製作「福田99」意象門牌。

▲「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片榮獲坎城世界影展最佳旅遊影片。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片榮獲坎城世界影展最佳旅遊影片。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

另外，官田遊客中心後方大草原，以大西拉雅觀光圈的在地品牌「仙境西拉雅 Touching SIRAYA」為概念，創作之大型黑白時尚系同名品牌公共藝術，榮獲2024美國繆斯國際設計大獎（Muse Design Awards）景觀設計－雕塑設計類別銀獎。管理處邀請女星大久保麻梨子及「三金得主」（金曲、金鐘、金馬獎）陳建騏拍攝的「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片也榮獲坎城世界影展（Cannes World Film Festival）最佳旅遊影片與AWPA國際攝錄大賽紀實類卓越獎（AsiaWPA International Photography & Videography Competition, Documentary Video）。管理處努力以不同的旅遊視角，成功讓世界看到西拉雅之美，台灣獨特的魅力所在。

芒果季即將進入尾聲，揪家人一起出遊，抓住暑假的尾巴，到「福田99」呷芒果冰，前去體驗西拉雅轄區的美景、物產與人文精神等特色。另外，台灣仲夏節巡迴車及喔熊寫真巴士預計也會在9/1這一天快閃出現在官田遊客中心活動現場。歡迎搭乘台灣好行菱波官田線來呷芒果冰，8月底前身分證字號連續有「88」還可獲得「田中曼波自然風光一日遊」套票（價值新臺幣518元）。另外至8/31持電子票證搭乘台灣好行還享半價優惠，透過公共運輸工具綠色旅遊永續低碳方式，暢遊西拉雅國家風景區，體驗西拉雅的自然文化風情。更多活動詳情，請至「西拉雅國家風景區管理處」網站或臉書粉絲專頁查詢。

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