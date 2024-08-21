昔為大S豪砸3.5億創SHotel 改名不到半年8/21停業

汪小菲與大S結婚時，在台北創辦了SHotel，不過隨著兩人離婚，2024年3月SHotel改名為「美憬閣」，還將加入全球最大酒店管理集團之一的雅高集團，但不到半年就傳出飯店停業。

據「東森新聞」報導，SHotel改名為「台北敦化美憬閣酒店」後，不到半年就傳出8月21日要停業，因為有網友收到飯店訂房郵件，表示因為飯店將在8月21日停業，所以訂房取消。訂房網站上也的確出現8月21日後就不再接受預訂。據「三立新聞網」向汪小菲友人詢問，對方也證實飯店要關門，但未透露原因，未來汪小菲在台北也不會有再開飯店的計畫。而對於飯店要停業一事，大S經紀人則不做任何回應。