小嫻昔賣雞翅「1隻40元」遭嫌貴落淚 網紅cheap：別怪大家不去墾丁

在墾丁營業21年的美式餐廳「冒煙的喬」，因近年墾丁觀光人氣下滑、人力不足問題，宣布9月結束營業；就連小嫻也忍不住出面發聲問：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」引發網友熱議。對此，知名網紅cheap則挖出小嫻過去賣雞翅的事情，直言：「就別怪大家不去了！」

cheap近日在臉書分享對於墾丁國旅人氣下滑的看法，更直接點名小嫻應該知道問題出在哪裡，「3年前在墾丁賣兩節翅，沒有小棒腿的兩節翅喔，還是三年前的物價，賣人家40元。」而cheap也認為，「墾丁大街賣40$ 我覺得可以啦，就別怪大家不去了」最後，他更忍不住虧說：「黃仁勳敢吃一人8000元的私廚，但不敢挑戰墾丁的滷味，就怕沒錢回美國」。cheap事後還在留言區放上過去的新聞，新聞中許多網友都認為金剛、小嫻的雞翅太貴，讓小嫻傷心哭了出來。

發文一出，引來網友們熱議，「我是一直不懂墾丁為什麼要這麼貴，又是不是外島物資需要特殊運送」、「沒有棒腿的翅膀 一隻40，這就是為什麼沒人想去墾丁當盤子。」、「不去終生遺憾，去了遺憾終生」、「不是去墾丁玩，是去墾丁被玩」、「黃仁勳在墾丁用8000塊買滷味 大概只能夾8個料吧？」、「她是來提油救火的吧…」、「墾丁最省錢的麥當勞都關門了」。