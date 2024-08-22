秋冬旅遊風向球 日本團費調降搶客 歐美長線持穩

【文・莊士賢】

隨時序即將進入秋冬季節，楓紅、白雪是當季最In美景焦點，旅行業品質保障協會（以下簡稱品保協會）日前公佈2024年第四季各大旅遊目的地的團費參考價格，不同地區的價格走勢各有不同。其中，最受台灣旅客歡迎的日本少見的出現團費下調，降幅約5～10%，而美加、歐洲與中南半島的團費則基本維持穩定。相比之下，東南亞、紐澳等地的團費均有所上漲，幅度約在1%至3.5%之間。韓國基於機票價格上漲，團費較去年同期增加15%。至於中亞非洲地區，受通貨膨脹等因素影響，團費漲幅高達30～50%。

日本 團費調降

機票價格回落為主因

日本旅遊市場在疫後重新迎來熱潮，然而今年第四季的旅行團費卻出現下調市況。品保協會東北亞（日）制價委員廖培沅表示，雖然日本旅遊團費因住宿、交通、餐飲等費用上漲而調漲，但由於機票價格因應市場機制調降，進而帶動團費隨之調降，加之旅行社縮減利潤空間以利市場競爭，造就日本團費調降，此市況也反映市場供需變化對旅遊價格的影響。

韓國 團費上揚 季節性旅遊熱潮推動價格

有別於日本團費調降，同屬東北亞的韓國，第四季旅遊團費較去年同期增加了15%。品保協會東北亞（韓）制價委員韓庭宇指出，秋冬季節的賞楓和滑雪活動吸引眾多旅客訪韓，有鑒於需求強勁導致機票價格上揚，進而推動團費提升。此外，韓國是台灣旅客青睞的旅遊目的地，在秋冬兩季甚為熱門，進一步帶動當地旅遊價格的增長。

東南亞 團費微漲 免簽利多提升吸引力

東南亞各國在第四季的旅遊旺季中，旅遊團費普遍上漲約2%。品保協會東南亞制價委員賴澄宇表示，由於東南亞地區秋冬季節氣候宜人，旅遊需求強勁，自由行和團體遊的需求均增加，進而帶動機票、飯店價格的上揚。值得注意的是，泰國、印尼的免簽政策進一步提高對台灣旅客的吸引力，旅客在選擇東南亞旅遊時，可節省部分簽證費用，增加旅遊便利性。

歐美 團費持平 步入傳統淡季

巴黎鐵塔。 圖／TTN圖庫 提供

隨秋冬季節到來，歐美旅遊市場也跟著進入傳統淡季，旅遊團費與去年同期持平。值得一提的是，美國西雅圖航點的直飛效應，帶動美國旅遊的熱絡，此外，西雅圖航線由長榮獨家飛航變成4家航空公司飛航，機位供給更加充裕情，從而有助於團體操作，美國西岸的團體價位也不像去年同期那樣高漲。與去年同期相比，今年美國西岸的團費價格也不再居高不下，為旅客提供更多選擇和更優惠的價格。

紐澳 團費隨匯率變動調整 旅遊旺季需求強勁

紐西蘭和澳洲的旅遊團費在今年第四季均有所上漲，幅度介於1～3.5%之間。品保協會紐澳制價委員黃賢表示，南半球逐漸步入旅遊旺季，如澳洲雪梨的跨年慶典，吸引眾多國際遊客走訪，機位供給較吃緊，加上匯率上升，促使紐澳的團費隨之調整。儘管團費上漲，但紐澳以其獨特的自然風光和節慶活動，仍然吸引著眾多遊客。

中亞和非洲 團費飆升 通膨壓力不容忽視

中亞和非洲地區的旅遊市場受到通貨膨脹和其他因素的影響，團費出現顯著增長，漲幅達到30～50%。當地的旅遊設施價格和景點門票也有所上升，進一步推動整體團費的上漲。

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