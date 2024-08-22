快訊

柯文哲政治獻金再爆來自對岸 民眾黨：初步看有身分證

柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

東京昨暴雨地鐵淹水…日籍網紅盛讚台北捷運「1設計防災」 網：有納莉教訓

秋冬旅遊風向球 日本團費調降搶客 歐美長線持穩

聯合新聞網／ TTN旅報
日本東北福島大內宿冬天。 圖／TTN圖庫 提供
日本東北福島大內宿冬天。 圖／TTN圖庫 提供

【文・莊士賢】

隨時序即將進入秋冬季節，楓紅、白雪是當季最In美景焦點，旅行業品質保障協會（以下簡稱品保協會）日前公佈2024年第四季各大旅遊目的地的團費參考價格，不同地區的價格走勢各有不同。其中，最受台灣旅客歡迎的日本少見的出現團費下調，降幅約5～10%，而美加、歐洲與中南半島的團費則基本維持穩定。相比之下，東南亞、紐澳等地的團費均有所上漲，幅度約在1%至3.5%之間。韓國基於機票價格上漲，團費較去年同期增加15%。至於中亞非洲地區，受通貨膨脹等因素影響，團費漲幅高達30～50%。

日本團費調降

機票價格回落為主因

日本旅遊市場在疫後重新迎來熱潮，然而今年第四季的旅行團費卻出現下調市況。品保協會東北亞（日）制價委員廖培沅表示，雖然日本旅遊團費因住宿、交通、餐飲等費用上漲而調漲，但由於機票價格因應市場機制調降，進而帶動團費隨之調降，加之旅行社縮減利潤空間以利市場競爭，造就日本團費調降，此市況也反映市場供需變化對旅遊價格的影響。

韓國團費上揚

季節性旅遊熱潮推動價格

有別於日本團費調降，同屬東北亞的韓國，第四季旅遊團費較去年同期增加了15%。品保協會東北亞（韓）制價委員韓庭宇指出，秋冬季節的賞楓和滑雪活動吸引眾多旅客訪韓，有鑒於需求強勁導致機票價格上揚，進而推動團費提升。此外，韓國是台灣旅客青睞的旅遊目的地，在秋冬兩季甚為熱門，進一步帶動當地旅遊價格的增長。

東南亞團費微漲

免簽利多提升吸引力

東南亞各國在第四季的旅遊旺季中，旅遊團費普遍上漲約2%。品保協會東南亞制價委員賴澄宇表示，由於東南亞地區秋冬季節氣候宜人，旅遊需求強勁，自由行和團體遊的需求均增加，進而帶動機票、飯店價格的上揚。值得注意的是，泰國、印尼的免簽政策進一步提高對台灣旅客的吸引力，旅客在選擇東南亞旅遊時，可節省部分簽證費用，增加旅遊便利性。

歐美團費持平

步入傳統淡季

巴黎鐵塔。 圖／TTN圖庫 提供
巴黎鐵塔。 圖／TTN圖庫 提供

隨秋冬季節到來，歐美旅遊市場也跟著進入傳統淡季，旅遊團費與去年同期持平。值得一提的是，美國西雅圖航點的直飛效應，帶動美國旅遊的熱絡，此外，西雅圖航線由長榮獨家飛航變成4家航空公司飛航，機位供給更加充裕情，從而有助於團體操作，美國西岸的團體價位也不像去年同期那樣高漲。與去年同期相比，今年美國西岸的團費價格也不再居高不下，為旅客提供更多選擇和更優惠的價格。

紐澳團費隨匯率變動調整

旅遊旺季需求強勁

紐西蘭和澳洲的旅遊團費在今年第四季均有所上漲，幅度介於1～3.5%之間。品保協會紐澳制價委員黃賢表示，南半球逐漸步入旅遊旺季，如澳洲雪梨的跨年慶典，吸引眾多國際遊客走訪，機位供給較吃緊，加上匯率上升，促使紐澳的團費隨之調整。儘管團費上漲，但紐澳以其獨特的自然風光和節慶活動，仍然吸引著眾多遊客。

中亞和非洲團費飆升

通膨壓力不容忽視

中亞和非洲地區的旅遊市場受到通貨膨脹和其他因素的影響，團費出現顯著增長，漲幅達到30～50%。當地的旅遊設施價格和景點門票也有所上升，進一步推動整體團費的上漲。

延伸閱讀>>「來臺北有好宿」精選五大主題 輕鬆找到合適住宿

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

團費 東南亞 機票

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

臺灣金融業首家 中信金與熊本縣政府簽署合作備忘錄

紀念近藤兵太郎 嘉義大學棒球隊赴日交流

日經：加拿大便利商店巨頭提案收購7-11日本母公司

日本羽賽／奧運後首戰 戴資穎頭號種子明領銜上陣

相關新聞

6900起暢遊日本！「名勝世界」郵輪加開秋季航次 中秋跳島最夯

暑期郵輪市場夯，入秋則進入員工旅遊旺季，名勝世界壹號趁勝加碼推出秋季航次，暢遊日本、6900元起。秋季航次提供2晚、3晚...

古蹟老宅變身！誠品限時快閃進駐「2024台灣文博會」

響應台南400，誠品8月23日起特別進駐「2024台灣文博會」主展區「321巷藝術聚落」，將古蹟老宅變身特色文創聚所。除...

秋冬旅遊風向球 日本團費調降搶客 歐美長線持穩

隨時序即將進入秋冬季節，楓紅、白雪是當季最In美景焦點，旅行業品質保障協會（以下簡稱品保協會）日前公佈2024年第四季各大旅遊目的地的團費參考價格，不同地區的價格走勢各有不同。

不只是飯店！台灣自創品牌「嵨開安旅」2025台北開幕

不只是飯店！全台首家主打以身心靈健康為主題、台灣自創品牌「嵨開安旅」，位於台北精華地段忠孝復興站步行約3分鐘，基地面積約...

餐秀雙絕、好評增班 名勝世界郵輪秋季航次開賣

以「舌尖上的郵輪」聞名的名勝世界郵輪，今年除了餐飲水準再提升，還進一步優化表演者和觀眾的互動與感動，「餐秀雙絕」口碑廣傳。大登旅行社郵輪部經理施良瑩表示，名勝世界原本規劃銷售到8月的船程，因應市場需求增開了9、10月航，9／30前訂購可享早鳥價，最低每人僅需8,900元。

2024下半年郵輪旅遊首選：名勝世界壹號 全新員工旅遊提案 秋季航次最低6900起暢遊日本

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2024年下半年的到來，郵輪旅遊市場迎來了激動人心的新選擇。名勝世界壹號隆重推出全新的日本郵輪旅遊方案，秋季航次提供靈活的2晚、3晚和5晚航程選擇，讓您即使在繁忙的生活中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。