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國旅雪崩！小嫻忍淚喊「你們真的都不來墾丁玩了嗎？」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
小嫻。 圖／摘自小嫻臉書
小嫻。 圖／摘自小嫻臉書

在墾丁營業21年的美式餐廳「冒煙的喬」，因近年墾丁觀光人氣下滑、人力不足問題，宣布9月結束營業；房市專家Sway在臉書發文直言，墾丁變成現在這樣，別怪大環境、疫情，絕對是自己挖墳墓跳下去。對此，近年定居屏東的藝人小嫻則忍不住出面感嘆：「你們是真的都不來墾丁玩了嗎？」

小嫻昨（18）日在Threads分享，自己定居成為恆春人後，每次開車經過南州交流道，都會有雀躍的度假感，文末她則感慨發問：「真的不來玩嗎？」還搭配上強忍淚水的表情圖案。

發文一出，引來大批網友熱議，「森林區可以，海邊的話我寧願去沖繩」、「主要是訂包棟的民宿的話….日本比臺灣便宜」、「同學.沒環島的我真的不會去那邊」、「房價降個50%，可以考慮」、「恆春還有很多好玩的地方，幹嘛去墾丁呢」、「墾丁不適合低收戶」、「不是不支持國旅！是真的旅遊的經驗讓人覺得自己是盤子！」。

此外，也有不少網友持正面態度，「恆春真的棒慘了好嗎？不會玩的才會覺得那裏只有墾丁」、「我們家還是喜歡去玩喔」、「會去但不會過夜」、「去啊，一日遊看海發呆享受氣氛」、「高雄人會去玩，自備食物，享受一下海風，一日來回」。

小嫻出面替南部觀光發聲。 圖／摘自小嫻threads
小嫻出面替南部觀光發聲。 圖／摘自小嫻threads

由 @isabellathatgirll 發佈
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