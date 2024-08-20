2024下半年郵輪旅遊首選：名勝世界壹號 全新員工旅遊提案 秋季航次最低6900起暢遊日本

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著2024年下半年的到來，郵輪旅遊市場迎來了激動人心的新選擇。名勝世界壹號隆重推出全新的日本郵輪旅遊方案，秋季航次提供靈活的2晚、3晚和5晚航程選擇，讓您即使在繁忙的生活中，也能輕鬆安排海上假期，更適合企業團體、社團聯誼安排獨特而放鬆的旅行機會，能夠在郵輪上同時享受會議、團建和娛樂，有效促進團隊間的合作與交流。

名勝世界壹號在10月13日前秋季航程方案，每人價格最低6,900元起，極具市場競爭力，超越傳統機票加酒店或團體旅遊的價格，此外，名勝世界壹號還特別在9月15日和9月17日航次推出了中秋節主題航次，為節日慶祝提供了全新的選擇。

名勝世界壹號秋季航次提供靈活的2晚、3晚和5晚日本航程選擇。 圖：名勝世界郵輪／提供

秋季航程之旅將提供以下選擇：

• 3天2晚沖繩：輕鬆假期，完美短途旅行，周末出發免請假。

• 4天3晚跳島遊：探訪沖繩迷人島嶼，享受海上之旅的多樣風情。

• 6天5晚九州加沖繩：深入探索九州和沖繩，暢遊兩地的美景和文化。

▲名勝世界壹號啟航派對絢麗啟航（Dazzling Departure），體驗海上夜未眠。 圖：名勝世界郵輪／提供

立即展開冒險！名勝世界壹號的另一大亮點就是精心策劃的精彩活動和豐富設施。船上提供海上SPA、水療、健身房、游泳池以及刺激的水上滑梯，讓您隨時享受放鬆和樂趣。今年夏季特別受到讚譽的「絢麗啟航」（Dazzling Departure）活動，為台灣旅客帶來前所未有的驚喜。登船首夜，從星座劇院到泳池畔，韓國歐巴神曲和電音派對持續輪播，讓您在歡樂氛圍中盡情狂歡，海上夜晚無限精彩。

▲免費餐廳-星夢餐廳提供西式套餐佳餚，有多款主菜可選擇。 圖：名勝世界郵輪／提供

登上被譽為「舌尖上的郵輪」的名勝世界壹號，您將享受到無與倫比的餐飲體驗。船上設有三間免費餐廳：百味軒、星夢餐廳和麗都自助餐，提供多樣化的自助餐與套餐選擇，滿足台灣口味的美食需求。名勝世界壹號獨家提供中餐廳的郵輪，讓您在海上也能品嚐到道地的中式佳餚。

此外，郵輪上還擁有17種特色餐飲，提供日式、義式、粵式、中式及南洋風味的料理。您可以享受正宗的義式冰淇淋、海上米其林台灣牛肉麵、道地肉骨茶、火鍋以及咖哩叻沙等亞洲美食，即使在宵夜時段，也有平價美食選擇，隨時滿足您的味蕾。

▲名勝世界郵輪榮獲2024年清真旅遊獎之「年度穆斯林友好郵輪公司」殊榮。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲名勝世界壹號麗都自助餐廳也榮獲2024年GVCS全球素食認證。 圖：名勝世界郵輪／提供

此外，名勝世界郵輪屢創佳績，成為唯一一間連續兩年正式獲得OIC/SMIIC伊斯蘭合作組織或伊斯蘭國家標準與度量衡局官方的標準清真友好郵輪認證；名勝世界壹號麗都自助餐廳也榮獲GVCS全球素食認證，此項認證標誌展現了名勝世界郵輪公司在提供特殊餐食需求的服務方面，取得了官方的高度認可，不管是素食旅客或是其他特殊餐食的旅客，都能在名勝世界郵輪上獲得滿意的餐飲與旅遊體驗。

▲熊本熊特色公園，地理位置鄰近港口，是上下船不可錯過的打卡景點。 圖：名勝世界郵輪／提供

跟隨名勝世界壹號，享受無縫銜接的旅程。在船上，您可以盡情享受美食、娛樂和舒適睡眠。醒來後，品嚐豐盛早餐，下船通關，輕鬆抵達目的地。岸上景點包括九州鹿兒島、熊本、沖繩、石垣島和宮古島等地。特別的是，6天5晚的航次讓您一次探索兩個九州城市及那霸的精彩景點，隨心體驗港口風景、美食和購物的樂趣。

▲聲光效果十足的星座劇院，除了看秀也可安排會議或商談。 圖：名勝世界郵輪／提供

今年郵輪市場熱度高漲，名勝世界壹號成為公司旅遊的理想選擇。無論是滿足大規模人數需求，還是提供餐飲、宴會、頒獎或會議場地，名勝世界壹號都能提供完美的解決方案；「棕櫚閣」適合舉辦會議、社交和團建活動，也可安排各種社交活動；「星座劇院」配備百老匯級聲光影音設備，適合說明會、簡報或產品發表；「羅馬泳池」和「綜合運動場」則是進行分組競賽和互動遊戲的理想場所。其他餐廳提供定製慶生蛋糕、特別菜單和雞尾酒會等服務，無論室內還是戶外，都能量身打造一站式需求。

搶訂名勝世界壹號2024年的最後一波航程，體驗獨特且高性價比的海上郵輪之旅。延續暑期航程精華，提供更具彈性的航程規劃和多元化活動，持續升級郵輪上豐盛美食與飲品及酒類套裝選擇，無論是個人旅行還是企業員旅，您都能享受獨特的旅程，留下難忘回憶。

名勝世界壹號 「頌暑假」秋季航程

3天2晚 沖繩逍遙遊

￭基隆-石垣島-基隆 8/30；9/4、11；10/2、9

￭基隆-宮古島-基隆 9/15

3天2晚 週末歡樂遊

￭基隆-海上巡遊-基隆 9/6、13、20、27；10/4、11

4天3晚 石垣、那霸雙島遊

￭基隆-石垣島-那霸-基隆 9/1、8、17（中秋節航次）、29；10/6

6天5晚 九州、沖繩遊

￭基隆-海上巡遊-鹿兒島-熊本-那霸-基隆 9/22

￭基隆-海上巡遊-熊本-鹿兒島-那霸-基隆 10/13

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