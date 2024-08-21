餐秀雙絕、好評增班 名勝世界郵輪秋季航次開賣

【文・廖苡安】

還沒趕上今年最夯的郵輪之旅嗎？或者可以考慮中秋節請一天假和家人登船歡聚。以「舌尖上的郵輪」聞名的名勝世界郵輪，今年除了餐飲水準再提升，還進一步優化表演者和觀眾的互動與感動，「餐秀雙絕」口碑廣傳。大登旅行社郵輪部經理施良瑩表示，名勝世界原本規劃銷售到8月的船程，因應市場需求增開了9、10月航次，足見乘客口碑肯定。想在短短幾天內品嚐多樣國際美食，欣賞世界級的表演和海上美景，9／30前訂購可享早鳥價，最低每人8,900元起。

【左圖】名勝世界遊輪有「舌尖上的郵輪」美譽，保證滿足老饕的味蕾。 【右圖】名勝世界壹號郵輪的國際級表演不僅精彩，與民眾互動也更有感。 圖／廖苡安 攝影

中秋團圓請一天玩3天

體驗、度假任意行

在延長到10/13的秋季航程裡，郵輪每週可出發3趟，2～4日不等的短天數遊程，讓更多人可以選擇「體驗」或「享受」海上假期。其中有每週三出發，前往石垣島或宮古島，為期2日的沖繩逍遙遊，也有週五出發，享受海上巡禮的週末歡樂遊。如果想要更豐富的落地遊程，則可以選擇3～4天的行程。

此外，今年中秋節恰好也在航程之內，請一天假就可以享受3天2夜的團圓假期。因應台灣旅客喜歡中秋烤肉的習慣，船上已規劃好「烤肉派對」邀請民眾同樂，在音樂、美食和美麗月色下，暢享海上中秋歡聚的悠閒。

6天5夜「多玩一點」的九州＋沖繩之旅，一次可暢遊熊本、鹿兒島和那霸三地，被視為「玩最豐」的郵輪度假之旅。在秋季航程中，僅有9/22、10/13兩梯限量航程可選，提醒旅客把握今年搭郵輪暢遊日本的最後機會！

名勝世界遊輪壹號的繁體中文指標及場域活動說明規劃非常完善。 圖／廖苡安 攝影

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