緊抓暑假尾巴 易遊網鎖定親子客主推「迪士尼主題列車」

【文・吳丁江】

鐵軌上最Cute的觀光列車7月底因凱米強烈颱風影響一度中斷停駛，「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」終於在8月份回來了，為了讓旅人緊抓暑假尾聲，易遊網特別企劃8/31前出遊優惠，吸引親子客群環島玩起來。

行程套票、自由行商品享不同優惠

易遊網「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」推出2種優惠向旅人招手。購買部份行程或套票，可獲贈獨家史迪奇迴力車盲盒一套；含車票、住宿的自由行專案則推每人現省2,000元優惠。

全家歡樂出遊還能獲得環島之星限定版-迪士尼史迪奇盲盒一套，開心再加倍。 圖／易遊網 提供

迪士尼主題列車 暑假出遊首選

搭火車暢遊花東，窗外的海岸線漸次映入眼簾，最能感受火車之旅獨特的旅遊樂趣。「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」自由行方案包括：入住饒富威尼斯式悠閒風情的「花蓮理想大地渡假飯店」，帶領旅客搭乘觀光列車自由行2日，並贈水岸運河遊湖券買一送一，每人3,750元起；入住坐擁太平洋海景、花東縱谷無敵景觀聞名的「花蓮壽豐遠雄悅來大飯店」，2日行程還可遊玩著名玻璃盪鞦韆，每人7,000元起。此外，搭乘「環島之星夢想號」漫遊花東雙城，從台東玩到瑞穗、海岸玩到縱谷3日，8月底前出發享現折優惠後，每人13,000元起。

搭火車暢遊，入住特選酒店漫遊花東，最能感受火車之旅獨特的旅遊樂趣，選擇入住「花蓮理想大地渡假飯店」自由行2日每人3,750元起。 圖／易遊網 提供

花東玩不夠，想要來場環島之旅的再推薦墾丁、花蓮3日遊，除了品嚐當地特色美食、夜宿海生館與魚共眠，10/15前出發再享千元折扣，每人11,500元起；喜歡省心出遊的旅客，主推入住「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」國際品牌酒店，享受獨立陽台與冷熱雙泉池，再走訪九九峰動物樂園、半山夢工廠以及日月潭紅茶DIY遊程2日遊，享現折優惠後每人11,490元起；最愛打卡，不能錯過「環島之星夢想號」高雄3日遊，慢遊高雄棧貳庫、駁二藝術特區、旗山老街等熱門景點，享現折優惠後每人10,400元起。環島之星夢想號讓旅客除了享受列車的輕鬆與便捷，列車上還有KTV歡唱、手作DIY等體驗活動，復駛好康專案再享行程單筆訂單滿2萬，或是列車套票4人成行加贈環島之星限定版-迪士尼史迪奇盲盒一套。

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