卡漫玩偶控今夏必追！ 10組up「卡漫人物IP快閃店」把握暑假快衝 加碼可愛「絨毛玩偶館」娃娃買到失心瘋

卡漫狂、玩偶控看過來！ 一口氣整理今夏必追的可愛玩偶、超過10組以上的「卡漫人物IP」等著您來輪番欣賞，無論是喜歡熱血的排球少年、進擊的巨人，充滿謎樣旅程的鈴芽之旅、粉嫩魔幻的庫洛魔法使、萌樣十足的助六、卡娜赫拉、奶油家族等，統統讓人逛到、買到失心瘋了也甘願哦！

◎「宅一番」10大動漫IP齊聚

圖／宅一通提供

南台灣的動漫迷們看過來！當紅IP「宅一番」動漫周邊商品店，於高雄車站正式開幕了。不管是喜歡科幻、喜劇、熱血還是暗黑風格，集結超過進擊的巨人、間諜家家酒、排球少年、蠟筆小新及卡娜赫拉的小動物等10個當紅IP，即起至9/15連續可享全館9折優惠，單筆消費滿600元即可現場挑選滿額禮一份！

血拼前先來四大打卡點拍拍照，有蠟筆小新繽紛趣、進擊的巨人調查兵團區、伊藤潤二驚選集以及間諜家家酒佛傑一家大集合。

圖／宅一通提供

四大超值福袋必收！Waku Waku「間諜家家酒福袋」內有兩款雙面抱枕、飲料提袋及可愛的坐姿娃娃；「蠟筆小新福袋」包含了伸縮鑰匙扣卡包、公仔存錢筒、滑鼠手枕以及口罩香氛扣；「助六福袋」有繽紛色彩筆記本、組裝樂趣的手機座、冷飲杯以及手提袋；「進擊的巨人福袋」內有抱枕、吊飾組及六款隨機的角色簽名板色紙，更多週邊商品推出了連帽浴巾、壁貼、絨毛複合吊飾等。

圖／宅一通提供

【宅一番】

．開幕日：2024年8月16日

．地點：高雄車站 (高雄市三民區建國二路320號 南側站體 B2)

．營業時間：週一～週日 12:00-21:00

．開幕期間至9/15(日)全館享9折優惠(福袋、加價購、已折價商品不適用此優惠)

◎「鈴芽之旅」展

圖／鈴芽之旅 展提供

日本動畫大師新海誠導演作品「鈴芽之旅」展，終於正式來到台灣！即日起至9/17於台北新光三越南西店9樓與台灣粉絲見面！

圖／鈴芽之旅 展提供

除了將公開原畫手稿、分鏡腳本、古老文獻、動畫電影的製作過程等珍貴資料，本次台北展更特別加入全新沉浸式體驗名場面展區，重現「常世」之前，還有推薦必敗商品 「大臣&珍珠奶茶」鑰匙圈、絨毛玩偶、零錢包等周邊必追。

圖／鈴芽之旅 展提供

【鈴芽之旅】

．日期：即日起～2024年9月17日

．地點：新光三越 台北南西店一館9F活動會館(台北市中山區南京西路12號9樓)

．營業時間：週日～週四 11:00-21:30 週五～週六及例假日前一天 11:00-22:00

圖／翻攝新光三越 台北信義新天地臉書

少女心噴發！「庫洛魔法使25週年快閃店」可免費入場，自即日至9/15在新光三越A9登場，現場不但有粉嫩主題佈景能看見代表庫洛牌、小櫻牌與透明牌三篇章的可愛小櫻，展場內更有多套戰鬥服一字排開，更有可愛的守護獸造型甜點、相關周邊商品以及拍貼機。

商售區集結服飾、文具、個人小物與包包等系列，必收品項包括還原劇中造型的「小櫻貝蕾帽」、卡牌造型卡套、手機掛繩、行李束帶、鑰匙圈，還有以小可、小桃、斯比大臉造型毛絨托特包，周邊商品讓粉絲們完全沈浸在庫洛魔法使的世界。

【庫洛魔法使 25 週年主題快閃店】

．日期：即起～2024年9月15日

．地點：台北信義新天地 A9 9樓

◎「The Butters奶油家族」華山快閃店

圖／The Butters奶油家族快閃店提供

超萌感的奶油家族又再度到華山與大家相聚了！以「The Butters House」場景設計包括客廳、餐廳、浴室等多個拍照打卡區域，讓村民們能夠進場就先打卡，更吸引人的亮點就是【The Butters奶油家族X POMPOMPURIN 布丁狗】與三麗鷗明星聯名商品，有奶油家族玩偶、聯合周邊掛飾、T恤、包包等商品，款款高質感萌物，讓人一看上就愛不釋手！

圖／The Butters奶油家族快閃店提供

【The Butters奶油家族】

．日期：即日起～2024年9月17日

．地點：華山1914文創產業園區(中7A 館)

．營業時間：週一至週日 11:00-21:00

➤KHTOY 絨毛玩偶旗艦館

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

全新展區「三眼怪披薩星球」登場，展示包括速食店店員模樣的「三眼怪美食外送員」，以及結合薯條、起司、漢堡等元素的「三眼怪美食裝扮玩偶」，還有可當小錢包的「皮克斯萌蛋吊飾玩偶」，結合美味的漢堡和披薩，打造出火熱又俏皮的視覺饗宴！

圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

即日起至9/3，消費滿 3,000 元即可享 75 折優惠。獨家限量珍藏版「KHTOY一週年紀念熊」：售價 499 元，且凡消費即可以 39 元加購茄芷袋、89 元加購蚵ㄚ寶寶飲料提袋、149 元加購蚵ㄚ寶寶頸枕或蚵ㄚ寶寶抱枕。還有 70 公分大尺寸蚵ㄚ寶寶抱枕只要 799 元。

【KHTOY 絨毛玩偶旗艦館】

．地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號

．營業時間：09:30-17:00(週三公休)