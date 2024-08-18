把握夏季尾巴優惠！桃園悅華大酒店「雙人一泊二食只要3299元」，還能爽玩27項高爾夫相關設施
為搶攻暑假尾巴的旅遊熱潮，「桃園高爾夫俱樂部·悅華大酒店」推出限時優惠專案。即日起至8月30日，雙人入住一晚，含晚間消夜及翌日早餐，每房僅需3,299元起，相當於每人1,650元起，還加贈乳比游泳圈與朋趣掛頸風扇，讓賓客在夏日盡享清涼樂趣。本次優惠僅限周日至周四，現已開放訂房，名額有限，把握住起來了！
桃園悅華大酒店坐落於國際標準27洞高爾夫球場旁，主打高爾夫主題，館內設有多樣娛樂設施，包括迷你高爾夫、法式滾球、綠野賽車等免費設施，還有星空電影院與夢幻童樂園，讓全家都能盡情放鬆。此外，酒店也提供VR高爾夫和The Range高爾夫練習場的擊球優惠，滿足高爾夫愛好者的需求。
入住期間，賓客可在晚間8點後享用陽光咖啡廳自助式消夜，包含客家梅干肉燥飯、擔仔麵、台式鹹酥雞等經典台灣美食，任君暢享。翌日早餐更是匯集南北風味，包括魯肉飯、現沖牛肉湯、小籠湯包等多樣選擇，滿足不同口味的需求，讓賓客從早到晚都能享受到地道美食。
這次入住優惠專案不僅價格親民，更以多元的設施與餐飲選擇，讓賓客在享受高品質住宿的同時，也能全方位體驗桃園悅華大酒店的獨特魅力，想要擁有完美收尾的夏日度假，千萬別錯過這次限時優惠囉！
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