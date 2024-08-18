快訊

太魯閣號撞大石頭受損…竟是少年軌道排石釀禍 台鐵：已送少年法庭

景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

民眾黨政治獻金風暴 柯文哲、蔡壁如台南首同框互動曝光

把握夏季尾巴優惠！桃園悅華大酒店「雙人一泊二食只要3299元」，還能爽玩27項高爾夫相關設施

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自悅華大酒店臉書粉專
圖／取自悅華大酒店臉書粉專

為搶攻暑假尾巴的旅遊熱潮，「桃園高爾夫俱樂部·悅華大酒店」推出限時優惠專案。即日起至8月30日，雙人入住一晚，含晚間消夜及翌日早餐，每房僅需3,299元起，相當於每人1,650元起，還加贈乳比游泳圈與朋趣掛頸風扇，讓賓客在夏日盡享清涼樂趣。本次優惠僅限周日至周四，現已開放訂房，名額有限，把握住起來了！

圖／取自悅華大酒店臉書粉專
圖／取自悅華大酒店臉書粉專

桃園悅華大酒店坐落於國際標準27洞高爾夫球場旁，主打高爾夫主題，館內設有多樣娛樂設施，包括迷你高爾夫、法式滾球、綠野賽車等免費設施，還有星空電影院與夢幻童樂園，讓全家都能盡情放鬆。此外，酒店也提供VR高爾夫和The Range高爾夫練習場的擊球優惠，滿足高爾夫愛好者的需求。

圖／取自悅華大酒店臉書粉專
圖／取自悅華大酒店臉書粉專

入住期間，賓客可在晚間8點後享用陽光咖啡廳自助式消夜，包含客家梅干肉燥飯、擔仔麵、台式鹹酥雞等經典台灣美食，任君暢享。翌日早餐更是匯集南北風味，包括魯肉飯、現沖牛肉湯、小籠湯包等多樣選擇，滿足不同口味的需求，讓賓客從早到晚都能享受到地道美食。

圖／取自悅華大酒店臉書粉專
圖／取自悅華大酒店臉書粉專

圖／取自悅華大酒店臉書粉專
圖／取自悅華大酒店臉書粉專

這次入住優惠專案不僅價格親民，更以多元的設施與餐飲選擇，讓賓客在享受高品質住宿的同時，也能全方位體驗桃園悅華大酒店的獨特魅力，想要擁有完美收尾的夏日度假，千萬別錯過這次限時優惠囉！

圖／取自悅華大酒店臉書粉專
圖／取自悅華大酒店臉書粉專

編輯推薦

咖啡廳 早餐 湯包 酒店 電影

相關新聞

把握夏季尾巴優惠！桃園悅華大酒店「雙人一泊二食只要3299元」，還能爽玩27項高爾夫相關設施

為搶攻暑假尾巴的旅遊熱潮，「桃園高爾夫俱樂部·悅華大酒店」推出限時優惠專案。即日起至8月30日，雙人入住一晚，含晚間消夜及翌日早餐，每房僅需3,299元起，相當於每人1,650元起，還加贈乳比游泳圈與朋趣掛頸風扇，讓賓客在夏日盡享清涼樂趣。本次優惠僅限周日至周四，現已開放訂房，名額有限，把握住起來了！

屏東夜景新地標！ 新園超唯美「純白船型觀景平台」 小琉球親子遊客候船、賞夕陽、網美打卡一次滿足

最美夜景新地標！ 屏東新園超唯美「純白船型建築」 遊客候船、觀景、網美打卡點一次滿足

連7天咖啡半價！ 山巒美形星巴克「松竹安順門市」開幕優惠買1送1 便利Drive-Thru服務、藝術質感設計超好拍

連7天咖啡半價！ 山巒美形星巴克「松竹安順門市」開幕優惠買1送1 便利Drive-Thru服務、藝術質感設計超好拍

上帝水族箱「帛琉」　在人間天堂賞自然美景、文化探祕

帛琉，這片遺落在西太平洋上的300多個島嶼，猶如上帝隨意撒落在大海中的翡翠，如詩如畫，宛如夢境中的世外桃源，也許是上天為追求寧靜與浪漫的人們，精心雕琢的一個秘密花園。

「外澳月夜．浪花市集」即將絢爛登場 音樂會、火舞、市集邀共樂

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）延續東北角築夢之旅系列活動，今年度8/24-8/25於外澳沙灘舉辦「外澳月夜．浪花市集」活動，日前的記者會，以「

最狂搞鬼市集！ 「中元節鬼市集-陰陽路」限時2天快閃 近50攤暗黑美食「茅山天眼脆球、三牲滷肉飯」驚悚開吃

台北最狂市集來搞鬼！ 「中元節陰陽路市集」45攤美食調酒限時2天快閃 「天眼脆球、三牲滷肉飯、人肉叉燒調酒」驚悚登場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。