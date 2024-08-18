把握夏季尾巴優惠！桃園悅華大酒店「雙人一泊二食只要3299元」，還能爽玩27項高爾夫相關設施

帛琉，這片遺落在西太平洋上的300多個島嶼，猶如上帝隨意撒落在大海中的翡翠，如詩如畫，宛如夢境中的世外桃源，也許是上天為追求寧靜與浪漫的人們，精心雕琢的一個秘密花園。

2024-08-16 09:00