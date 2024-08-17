屏東夜景新地標！ 新園超唯美「純白船型觀景平台」 小琉球親子遊客候船、賞夕陽、網美打卡一次滿足

前往小琉球的旅客快看過來！ 屏東最新營運的「新園海洋航運園區」從裡到外都美翻了，超唯美「純白船型建築」，成為海運客運的候船新景點，千萬別錯過了！

圖／翻攝周春米臉書

屏東縣長周春米最新在臉書分享的夜景美照，這就是佔地3.7公頃的｢TAIWAN Hi新園海洋航運園區｣，她提到純白船型建築從白天、夕陽到夜晚都有不同的美，可以候船、休憩、觀景一次滿足。

圖／翻攝周春米臉書

圖／屏東縣政府提供

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屏東縣政府為了解決東港碼頭交通人潮壅塞問題，打造了最新的海洋航運園區，希望由鹽埔漁港出發的鹽琉線能分散東琉線人潮。而「鹽琉線船運服務中心」成為國內第一個榮獲國際設計大獎（MUSE Design Award）肯定的海運客運中心。

圖／翻攝周春米臉書

鹽琉線船運服務中心融合船艦及海洋元素，「純白船型建築」美學設計，一樓為候船空間、便利商店及服務諮詢站，二樓為紀念品、輕食區、展示區及辦公空間，三樓則為觀景平台，不僅讓旅人候船時休憩，更打造成網美新景點、沿海新地標，讓親子遊客們候船、玩沙、賞夕陽、網美拍照打卡！

圖／網友陳志雄提供

圖／翻攝周春米臉書

船運服務中心的觀景平台，天氣好時，西邊可觀海欣賞小琉球、東邊可遠眺大武山；園區也規畫了海洋廣場，並設立一座「TAIWAN Hi」3D立體彩繪階梯，為網美打卡熱點之一。

圖／網友陳志雄提供

圖／屏東縣政府提供

TAIWAN HI新園海洋航運園區

地址：屏東縣新園鄉新興路二段1號