連7天咖啡半價！ 山巒美形星巴克「松竹安順門市」開幕優惠買1送1 便利Drive-Thru服務、藝術質感設計超好拍

咖啡優惠快追！歡慶星巴克「松竹安順門市」於8/16(今)開幕，連續7天冷萃/氮氣冷萃咖啡系列飲料享「第二杯半價」，活動期間穿指定色系、元素服飾至松竹安順門市，可享「特大杯飲品買1送1」；另外，以山巒意象為主題特色星巴克門市超好拍，更規劃以車道型門市(Drive-Thru)進駐，中部咖啡控喝咖啡更便利了！

圖／星巴克提供

星巴克松竹安順門市設計靈感來自交錯起伏的山巒意象，呼應鄰近丘陵起伏的熱門風景區及獨特的圓木棧道設施，搭配木紋質感的襯裡，展現當地地理特色的獨特氛圍！挑高的空間營造出舒適放鬆感，引人注目的是門市內的藝術牆面，鮮明的色彩描繪出咖啡景觀，搭配生機盎然的綠葉植物圖案，呼應了門市所在地北屯區豐富的自然生態，為顧客打造一處享受靜逸悠閒的咖啡時光。

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松竹安順門市座落在連接台中市區至北屯的主要幹道松竹路上，來往車流量高，配合現代人快節奏，規劃以車道型門市(Drive-Thru)進駐開設，讓顧客不需下車也可以點餐取餐，享有快速將咖啡帶走的便利體驗。

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特色門市星巴克同步推出了一系列限定商品，「松竹安順馬克杯」和「松竹安順隨行卡」巧妙結合了門市的山巒意象與自然景觀設計。另有「山系尼龍筒型側背包」，將筒型包以具有生命力的墨綠色，搭配內裡星星、外帶杯元素融入滿版迷彩設計，更選用耐磨的尼龍布製作，肩背手提都便利實用。

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歡慶松竹安順門市開幕，即起至8/22連續7天，凡原價點購兩杯相同口味／容量皆一致的冷萃／氮氣冷萃咖啡系列飲料，享第二杯半價優惠；使用行動預點，點購兩杯大杯（含）以上飲料，即可獲得小包裝食品乙包；以原價購買松竹安順門市特色商品套組（松竹安順馬克杯、山系尼龍筒型側背包、松竹安順隨行卡），還可獲得星巴克雙色不銹鋼餐具組乙組。

另外，8/23至8/25，凡顧客穿著綠色服飾或山型元素相關飾品至星巴克松竹安順門市，購買兩杯特大杯／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項依各門市現貨為準。

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星巴克「松竹安順門市」

地址：台中市北屯區松竹路三段128號

電話：04-2369 0045

時間：週一至週日 7：00~21：00