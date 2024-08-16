秋冬海島遊玩首選！ 馬里亞納台灣國際旅遊展祭出超值優惠

【文．林宥銣】

看好秋冬海島觀光趨勢，馬里亞納觀光局首次參加台灣國際旅遊展（2024年8/16～19），並帶來多項吸引人的行程優惠與精美禮品，讓遊客搶先體驗塞班島的魅力。

旅展期間每日前10名蒞臨展攤（攤位號碼D002）的訪客可獲得精美早鳥來店禮。此外，現場提供最新的塞班島旅遊優惠折扣及旅遊訊息，成交禮則為塞班島免稅店DFS獨家販售的可愛呼拉玩偶一隻。萬泰旅行社在此次旅展中特別推出優惠行程，包括從桃園出發經香港轉機到塞班島的5日遊，行程4萬元有找。

馬里亞納觀光局局長克里斯多福．康塞普雄(Christopher Concepcion)親自來台參與盛會並表示，北馬里亞納群島包含了以塞班島、天寧島、羅塔島在內的14個群島，地標則是有綠色珍珠（Managaha Island）之稱的情人島（舊稱：軍艦島）。以全世界的防疫而言，北馬里亞納群島與台灣皆並列前茅，無論疫情前中後都保留最乾淨優美，甚至於與天際線融合為一體的舒心風景。塞班島新開幕的皇冠假日度假飯店，以其市中心的位置獲得很高的評價，還有可以俯瞰全島風光的跳傘活動Skydive，更是值得嘗試。

此外，馬里亞納觀光局攜手萬泰旅行社，推出5日至7日不等的自由行行程，加上喜愛的元素如高爾夫，歡迎高爾夫愛好者前來揮桿勞勞貝高爾夫球場(Lao Lao Bay Golf Course)，挑戰世界上獨有的跨海球洞。

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