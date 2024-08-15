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衝日本賞楓！ 國泰機票優惠「限時85折」1招再折1200元 華航飛日本也降價

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／國泰航空、中華航空提供
圖／國泰航空、中華航空提供

暑假進入尾聲，是規劃旅行的好時機！即日起至8月30日，於國泰航空官網預訂至日本東京、大阪、名古屋來回機票只需1萬2020元起。

圖／國泰航空提供
圖／國泰航空提供

國泰航空宣布即日起推出官網獨家優惠，8月30日前，凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起。預訂時輸入優惠編號，可再享每張機票高達1200元折扣！

圖／國泰航空提供
圖／國泰航空提供

針對旅客最愛的日本，也有經濟艙最優85折的限時優惠！即日起至8月30日，凡於國泰航空官網訂票，包含東南亞、中國大陸、歐洲及紐澳等26個全球熱門航點皆有經濟艙85折起、商務艙93折起優惠（歐洲航點優惠至9月30日）。訂票輸入優惠編號「CXDEAL1200」，每張機票再享1200元折扣，限量1,000張，先到先得。

圖／中華航空提供
圖／中華航空提供

另外，中華航空也有推出「全球精選航點促銷」，優惠日期同樣是即日起至2024年8月30日，適用的出發日期為即日起至2025年1月30日。其中，桃園飛東京來回含稅價1萬1640元起、桃園飛大阪來回含稅價1萬2905元起。若想體驗日本秋季風情，也適合規劃一趟賞楓行！

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