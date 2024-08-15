最狂搞鬼市集！ 「中元節鬼市集-陰陽路」限時2天快閃 近50攤暗黑美食「茅山天眼脆球、三牲滷肉飯」驚悚開吃

台北超狂「中元普渡市集」限時2天登場！ 有趣市集今年以「陰陽兩界」為靈感，於8/17與8/18將舉辦超應景的「中元節之陰陽路」搞鬼主題市集，現場一站式吃遍近50家人氣美食品牌＋特色餐車，每家品牌使出渾身解數，推出暗黑地獄美食飲品，現場還有祭祀豬保平安、普渡大拜拜特色儀式，想感受充滿神秘與驚奇的中元節，把握週末就到花博報到！

圖／有趣市集提供

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限時2天的鬼怪狂歡派對，活動期間有將近50攤人氣美食+餐車快閃應有盡有，首推來自高雄的印度街頭小吃「帕尼布尼-印度脆球」，推出兩款限定創意脆球美食「茅山天眼」以及「茅山邪眼」；「週末炸雞俱樂部」的BBQ地獄極嫩炸雞、泰罪惡椒麻雞翅雞柳；「純發魯肉飯」也推出應景的「三牲限定」滷肉飯、雞絲飯。

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流浪行動居酒屋「鵼 yakitori」，則以炭火串燒推出「第三隻眼看見鬼」，眼球造型的墨魚花枝丸外層包裹五花豬肉片，最後再淋上東泉辣椒醬，獨特外表超吸睛；「我和一心日本咖哩麵包」也將日本的傳統咖哩麵包，與台灣的三牲豬肉結合，創造出獨一無二的三牲豬咖哩麵包。

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現場更設計了充滿懲罰意味的「剩飯地獄挑戰區」：「Mr.Moan 莫恩先生」創意地獄甜點「香菜皮蛋焦糖布丁泡芙」，將皮蛋、香菜與焦糖布丁融合在酥脆的泡芙中，讓挑食者必嚐；「Kaju 手作義式冰淇淋」則以自助餐常見配菜「三色豆」為主角，打造「三色豆冰淇淋」，成為挑食者們必挑戰的大魔王！

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除了美食，市集也準備了各式特色飲品，讓大家敬「好兄弟」一杯！「MUUDY調飲調酒」的桑格莉亞酒、草莓伏特加；一國教堂酒吧「同位素酒吧」運用了台灣東太陽酒廠香菜與荖葉酒打造的「瑪那之子」調酒，每款限定特調都讓人喝了回味無窮！

圖／有趣市集提供

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同時祈求活動順利、風調雨順，活動期間的下午16：30會在香爐前舉行「普渡大拜拜」儀式；還有8/17傍晚將進行豬隻分切秀的「祭祀豬保平安」儀式也不要錯過，邀大家一起換上應景的搞鬼裝扮，到花博公園逛一波！

有趣市集「中元鬼市集-陰陽路」

活動日期:

2024/8/17 (六) 14:00 - 晚間 22:00

2024/8/18 (日) 14:00 - 晚間 21:00

活動地點：台北市中山區玉門街 1 號 (圓山捷運 1 號出口「圓山花博-花海廣場」)