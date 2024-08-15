快訊

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

恆春海景民宿藏槍毒 三溫暖烤箱「物盡其用」拿來烘大麻葉

最狂搞鬼市集！ 「中元節鬼市集-陰陽路」限時2天快閃 近50攤暗黑美食「茅山天眼脆球、三牲滷肉飯」驚悚開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

台北超狂「中元普渡市集」限時2天登場！ 有趣市集今年以「陰陽兩界」為靈感，於8/17與8/18將舉辦超應景的「中元節之陰陽路」搞鬼主題市集，現場一站式吃遍近50家人氣美食品牌＋特色餐車，每家品牌使出渾身解數，推出暗黑地獄美食飲品，現場還有祭祀豬保平安、普渡大拜拜特色儀式，想感受充滿神秘與驚奇的中元節，把握週末就到花博報到！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

限時2天的鬼怪狂歡派對，活動期間有將近50攤人氣美食+餐車快閃應有盡有，首推來自高雄的印度街頭小吃「帕尼布尼-印度脆球」，推出兩款限定創意脆球美食「茅山天眼」以及「茅山邪眼」；「週末炸雞俱樂部」的BBQ地獄極嫩炸雞、泰罪惡椒麻雞翅雞柳；「純發魯肉飯」也推出應景的「三牲限定」滷肉飯、雞絲飯。

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

流浪行動居酒屋「鵼 yakitori」，則以炭火串燒推出「第三隻眼看見鬼」，眼球造型的墨魚花枝丸外層包裹五花豬肉片，最後再淋上東泉辣椒醬，獨特外表超吸睛；「我和一心日本咖哩麵包」也將日本的傳統咖哩麵包，與台灣的三牲豬肉結合，創造出獨一無二的三牲豬咖哩麵包。

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

現場更設計了充滿懲罰意味的「剩飯地獄挑戰區」：「Mr.Moan 莫恩先生」創意地獄甜點「香菜皮蛋焦糖布丁泡芙」，將皮蛋、香菜與焦糖布丁融合在酥脆的泡芙中，讓挑食者必嚐；「Kaju 手作義式冰淇淋」則以自助餐常見配菜「三色豆」為主角，打造「三色豆冰淇淋」，成為挑食者們必挑戰的大魔王！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

除了美食，市集也準備了各式特色飲品，讓大家敬「好兄弟」一杯！「MUUDY調飲調酒」的桑格莉亞酒、草莓伏特加；一國教堂酒吧「同位素酒吧」運用了台灣東太陽酒廠香菜與荖葉酒打造的「瑪那之子」調酒，每款限定特調都讓人喝了回味無窮！

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

圖／有趣市集提供
圖／有趣市集提供

同時祈求活動順利、風調雨順，活動期間的下午16：30會在香爐前舉行「普渡大拜拜」儀式；還有8/17傍晚將進行豬隻分切秀的「祭祀豬保平安」儀式也不要錯過，邀大家一起換上應景的搞鬼裝扮，到花博公園逛一波！

有趣市集「中元鬼市集-陰陽路」
活動日期:
2024/8/17 (六) 14:00 - 晚間 22:00
2024/8/18 (日) 14:00 - 晚間 21:00
活動地點：台北市中山區玉門街 1 號 (圓山捷運 1 號出口「圓山花博-花海廣場」)

編輯推薦

市集 滷肉飯

相關新聞

最狂搞鬼市集！ 「中元節鬼市集-陰陽路」限時2天快閃 近50攤暗黑美食「茅山天眼脆球、三牲滷肉飯」驚悚開吃

台北最狂市集來搞鬼！ 「中元節陰陽路市集」45攤美食調酒限時2天快閃 「天眼脆球、三牲滷肉飯、人肉叉燒調酒」驚悚登場

衝日本賞楓！ 國泰機票優惠「限時85折」1招再折1200元 華航飛日本也降價

衝日本賞楓！ 國泰機票優惠「限時85折」1招再折1200元 華航飛日本也降價

尋找林秋月！ 證件優惠「7字對中1字」房價減815元、呼叫「9/29壽星」住飯店1折

尋找林秋月！ 證件優惠對中「7字中1字」房價減815元、呼叫「9/29壽星」住飯店1折

富國島比你想的還要紅！首度入榜旅遊雜誌讀者票選 直衝全球第2名

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年暑假《Travel+Leisure》旅遊雜誌都會舉辦讀者票選，2024年全球遊客選出的25個最值得遊覽的島嶼之中，越南富國島異軍突起，一舉拿下亞軍，在2023年未曾打進前2

「2024八里城市沙雕展」8月17日盛大開幕！匯集9位日台沙雕師創作「17座宇宙主題沙雕」

「2024八里城市沙雕展」將於8月17日在八里左岸公園隆重開幕，這次展覽以宇宙為主題，匯聚9位來自日本和台灣的頂尖沙雕師，共同創作3大展區內的17座精緻沙雕作品。展覽將持續至10月13日，為期58天，夜間更會利用燈光效果，營造出迷人的星際旅行氛圍，讓遊客彷彿置身於夢幻的宇宙世界。

親子情侶皆宜！Club Med芬尼芙別墅特惠中 住5晚2晚免費

Club Med芬尼芙別墅推出「入住5晚，享2晚食宿假期免費」的限時優惠，每人最高可省下近8萬元，Club Med卡尼島則推出了親子優惠方案，11歲以下的兒童可享受食宿全免，而12至17歲的青少年則享受5折。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。