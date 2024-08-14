尋找林秋月！ 證件優惠「7字對中1字」房價減815元、呼叫「9/29壽星」住飯店1折
證件快拿出來！ 凡姓名有「中、秋、節、月、光、森、林」任一字，北投亞太飯店房價即可折抵815元；而淡水將捷金鬱金香酒店則要找尋跟飯店同天生日的9/29壽星，入住套房一泊一食下殺至1折起！
．北投亞太飯店
快看看你名字有沒有以下幸運字！9/1至9/30期間，北投亞太飯店以「月光森林」為主題，姓名中含「中、秋、節、月、光、森、林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈亞太溫泉牛肉麵乙客；對中3字，加贈晚餐套餐乙客。比方來說，若叫林秋月，房價就能折815元外加免費晚餐，以上優惠每房限以入住貴賓任一人姓名領取優惠。
除了「姓名對對碰」優惠外，9月每周六晚上將在池畔Lounge舉辦「夜北投 LIVE MUSIC」演唱會，現場提供酒精飲料599元無限暢飲，且單筆消費滿500元，即可參加「星月滿額轉轉樂」抽獎，最大獎為價值4,000元的「雙人和室湯屋」。
．淡水將捷金鬱金香酒店
淡水河畔最美酒店「將捷金鬱金香酒店」將於9/29迎來開業五周年，為了慶祝此一里程碑，即日起至9/30，推出「5周年感謝祭住房專案」，只要與將捷金鬱金香酒店同樣9/29生日的旅客，即享雙人入住家庭套房或四人入住日式套房一泊一食1折起，套房4,160元起，每人限訂1間。
或是身分證字號有9、2、9三個數字，即享指定房型2.9折起，加購河畔餐廳早餐再享買一送一優惠，每房3,744元起，每人限訂1間，以上專案即日起至10/15開放入住。
另外，凡於9/1至10/15預訂一泊一食及一泊三食專案，不分平旺日、不限身分證條件，人人都可以享有加5元客房升等回饋！
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