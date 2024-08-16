上帝水族箱「帛琉」　在人間天堂賞自然美景、文化探祕

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

帛琉，這片遺落在西太平洋上的300多個島嶼，猶如上帝隨意撒落在大海中的翡翠，如詩如畫，宛如夢境中的世外桃源，也許是上天為追求寧靜與浪漫的人們，精心雕琢的一個秘密花園。





賞自然美景 邂逅一場夏日海洋奇緣

四季溫暖，熱帶雨林覆蓋帛琉多數島嶼，擁有純淨的水質、美麗的珊瑚礁景觀，且水溫怡人，海底生物形形色色，晨曦初露，陽光穿透清澈見底的海水，點亮帛琉澄澈海水中的珊瑚礁與熱帶魚，色彩斑斕的海洋生物在水中翩然起舞，訴說著海底神秘奇妙的內太空世界。這裡蘊藏了全世界種類最多、最豐富的海底資源，超過1,500種的多樣魚類、700種的珊瑚和海葵，美麗的沙灘和原始無人島，乘坐小船穿行其間，每一處彎道，每一片翠綠，都是一幅絕美的畫卷，讓人流連忘返。

帛琉主要島嶼地質由風化的火山岩所構成，散落於蔚藍大海的蒼翠小島，則是自海底隆起的石灰岩，經過侵蝕作用形成壯觀多變的喀斯特地形風貌，地質特色造就帛琉清澈大海，到帛琉的主要旅程，不管乾的、溼的，就是要出海！可以浮潛、或揹氣瓶跳進世界上最精彩的水底世界（需水肺潛水證照)，欣賞隨處可見的隆頭鸚哥魚、蝠魟、鯊魚、蘇眉魚等水中大物。

在微風中乘船滑進被環礁保護靜如湖水的海上，帛琉水域隨處都適合一般民眾浮潛賞景，有些極具特色不容錯過，像是大面積玫瑰珊瑚區，整片的玫瑰珊瑚就像水下玫瑰花園一樣、干貝城是超大硨磲貝的陣地、還有被全球潛水界人士譽為世界七大潛點之首的帛琉大斷層。帛琉政府在2009年設立「鯊魚保護區」，經濟海域全面禁止捕獵鯊魚，在洛克群島一處無人島旁的海底沙丘，可以和黑鰭礁鯊共游。

必訪的德國水道，是德國統治帛琉時期1905年為了縮短運輸磷酸鹽的時間，用炸藥將洛克群島南方的淺礁炸出一條連接環礁湖與開放水域的通道，德國水道吸引許多濾食性魚類來覓食，也是著名的清潔站，有魔鬼魟常駐，吸引各國潛水客慕名而來。牛奶湖是位在帛琉海灣中的潟湖，因湖底沉積大量火山泥擁有豐富礦物質，塗在身上可以養顏美容，是最天然的保養品，塗抹全身後再縱身躍進牛奶湖，享受日光浴，超級療癒。





玩SUP體驗 秘境探索帛琉文化溯源

來到被譽為「上帝水族箱」的帛琉，除了不能錯過的水上活動，還可以在靜如湖面的海域划著SUP穿越紅樹林、探訪無人島，近距離觀看二戰時期遺留的日軍水上偵察機，探索這個島國長久以來發展的海洋文化，豐富又有趣。無人島上有許多石灰岩洞穴，其中有一個「石錢島」，島上有藏著寶藏的水晶洞及日軍二戰時作為秘密基地的巨大洞穴。這些用燈光照射會透出金黃色澤的方解石，是製作石錢的主要材料。

石錢是雅浦（密克羅尼西亞）重要的傳統貨幣，雅浦島上並無出產，所以他們遠渡三百海浬外的帛琉來採集方解石，鑿製成形後，再運回雅浦島，成為南洋島族使用貨幣的先軀。據說石錢的用途很廣，過去除了象徵社會地位，如女兒出嫁時的嫁妝、頭目上任的賀禮，或是購買土地的費用等，甚至相傳德國殖民時期，可以用石錢來支付罰金，儘管這些想像對現代來說遙遠又抽象，但能親眼看見歷史上記載，有著重要文化意義的石錢，還是相當驚豔！深度的SUP行程，除了飽覽海上風光，也深度認識了帛琉的文化與歷史，讓人意猶未盡！





住海洋美宿 最佳潛水渡假村一夜好眠

2012年曾獲選「帛琉共和國最佳渡假村」，連續14年被評選為「帛琉最佳潛水渡假村」。擁有40年歷史的泛太平洋渡假村是帛琉資深老字號渡假飯店，成立時間比帛琉獨立還要早，雖然歷史悠久，但飯店保存維護相當好，有韻味卻沒有老舊感，走優雅質感路線，也是帛琉眾多飯店中，唯一面西、且擁有自然沙灘的渡假酒店，飯店有多種房型，海景房、花園房、家庭房，還有超奢華的水上屋bungalow，知名男星李奧納多跟蜘蛛人2的男主角安德魯‧加菲爾德也曾來這裡住過！





品在地美食 蝙蝠湯硨磲貝皆為盤中飧

帛琉國家發展策略以「保護自然環境的永續發展」為最高原則，因此島嶼上沒有工業，物資和食品大多仰賴進口，任何天然資源都是上天的禮物，彌足珍貴，像是帛琉傳統食物中的蝙蝠。帛琉入菜的蝙蝠為水果蝙蝠（又稱狐蝠），牠們生活在帛琉群島的熱帶雨林中，以水果和花蜜為食，肉質帶有一種獨特的甜味和果香，以當地產的芋頭、椰奶熬煮，口感和味道起來都像雞肉，並沒有想像中可怕。而硨磲貝（Tridacna gigas）是世界上最大的貝類之一，有著巨大外殼和五彩斑斕的殼內組織，帛琉海底隨處可見，牠們平均可長到180-200公分，超過200公斤，不過硨磲貝生長緩慢，一年僅生長0.8-1公分，各個都是百年蚌殼精。帛琉食用養殖硨磲貝，採取「保大放小」策略，50公分以上和30公分以下的硨磲貝不得食用，主要以生魚片的吃法為主。





簡介：帛琉共和國，由340多座火山岩小島組成的島國，國土面積約459平方公理，人口約2萬人，大部分島嶼為無人島，歷史上先後被西班牙、德國、日本、美國統治，1994年獨立，1999年與台灣建交，是台灣友好邦交國，台灣人入境帛琉免簽證。

主要貨幣：美金。

電壓：電壓為110伏特，與台灣同為兩孔扁插頭。

航班資訊：自7月18日起，華航每週四個航班直飛帛琉。





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