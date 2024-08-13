3颱共舞不見得 吳德榮：未來1周大雷雨 這3天大量降雨威脅大

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至下周一，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。

氣溫部分，吳德榮表示，今天至下周一最高氣溫約在36度左右、大致仍偏熱；今天北部24至36度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至36度。

下周二至周四太平洋高壓增強西伸，吳德榮表示，期間西南季風被推擠、通過台灣，挾帶大量降雨，威脅不可小覷，但已為期末模擬，應密切觀察。