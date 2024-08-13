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3颱共舞不見得 吳德榮：未來1周大雷雨 這3天大量降雨威脅大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。本報資料照片
午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。本報資料照片

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，大低壓環流（季風環流）的型態將持續至下周一，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間大雨。

氣溫部分，吳德榮表示，今天至下周一最高氣溫約在36度左右、大致仍偏熱；今天北部24至36度，中部24至35度，南部25至35度，東部23至36度。

下周二至周四太平洋高壓增強西伸，吳德榮表示，期間西南季風被推擠、通過台灣，挾帶大量降雨，威脅不可小覷，但已為期末模擬，應密切觀察。

吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓，3颱共舞已不可能。輕颱山神在日本東方海面，順著大低壓環流偏西北移動，明天凌晨2時在日本本州外海，變性為溫帶氣旋。另1熱帶低壓今晨已發展為輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離，對日本本州能有多大影響要再觀察。

瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓。圖／取自中央氣象署網站
瑪莉亞颱風已減弱為熱帶低壓。圖／取自中央氣象署網站
輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
輕颱安比，受大低壓環流導引，其邊緣將在周六掠過本州東南側、大迴轉加速遠離。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有2個颱風，有1個熱帶性低氣壓。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱山神在日本東方海面，偏西北移動。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱山神在日本東方海面，偏西北移動。圖／取自中央氣象署網站

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