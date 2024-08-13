「2024八里城市沙雕展」8月17日盛大開幕！匯集9位日台沙雕師創作「17座宇宙主題沙雕」

「2024八里城市沙雕展」將於8月17日在八里左岸公園隆重開幕，這次展覽以宇宙為主題，匯聚9位來自日本和台灣的頂尖沙雕師，共同創作3大展區內的17座精緻沙雕作品。展覽將持續至10月13日，為期58天，夜間更會利用燈光效果，營造出迷人的星際旅行氛圍，讓遊客彷彿置身於夢幻的宇宙世界。

圖／新北市政府提供

新北市高灘地工程管理處處長張修銘表示，今年的沙雕展主題為「宇你相遇」，不僅帶來宇宙冒險的視覺饗宴，還融入了豐富的互動元素，讓民眾可以更深度參與其中。沙雕師們在烈日與雨水的考驗下，依然展現出極高的創作熱情與技巧，力求為觀眾呈現耳目一新的沙雕藝術。

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這次展覽特別推出每週六的「小小沙雕師」體驗活動，讓參觀者能親手創作屬於自己的沙雕作品。活動分上午2場、下午6場，每場次限額15人，專業沙雕師將全程指導，邀請大家一同參與這場宇宙藝術的創作盛宴。更多活動資訊，請關注Facebook「新北水漾」粉絲專頁。

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來自日本的沙雕師Mari表示，八里的沙質非常適合沙雕創作，讓她能夠挑戰高難度的技法。她感到十分榮幸能參與這次的展覽，並提到遊客們專注觀看製作過程，讓她創作時更有動力與專注。這次的沙雕以宇宙為主題，相信會深受小朋友喜愛，期待大家前來共襄盛舉。