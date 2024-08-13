富國島比你想的還要紅！首度入榜旅遊雜誌讀者票選 直衝全球第2名

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年暑假《Travel+Leisure》旅遊雜誌都會舉辦讀者票選，2024年全球遊客選出的25個最值得遊覽的島嶼之中，越南富國島異軍突起，一舉拿下亞軍，在2023年未曾打進前25，卻在今年成為名列前茅的最難忘度假島嶼，堪稱是爆紅的熱門景點。

這份「世界最佳獎」調查，來自超過18萬6,000名讀者的票選，島嶼評選標準包括自然景點與海灘、體驗活動、餐廳與美食、當地人與友善度以及目的地為遊客帶來的價值等項目，2024年的第一名是馬爾地夫、第三名是峇里島，皆無須贅述，富國島首度進榜就展現黑馬之姿。其中，擁有6千多個島嶼的希臘，共有4個島入列全球前25大「世界最佳島嶼」，包括米洛斯島（第4）、克里特島（第6）、科孚島和愛奧尼亞群島（第20）以及帕羅斯島（第24）；亞洲前5大則依序是馬爾地夫、越南富國島、印尼峇里島、泰國蘇梅島、菲律賓巴拉望。

※ 2024年「世界最佳島嶼」前5名簡介，以及前25名清單：

01／馬爾地夫（Maldives）

▲霸榜多年的馬爾地夫是浪漫的代名詞。 圖：shutterstock／來源

和浪漫海島度假畫上等號的馬爾地夫，坐落在印度洋赤道沿岸，由1,192個島嶼組成，其中僅200個島上有人居住，奢華的水上屋和碧綠的海水，是它深植人心的畫面，有一位《Travel+Leisure》讀者即寫道：「馬爾地夫和所有宣傳照片一模一樣，美得分毫無差。」馬爾地夫擁有全世界約3%的珊瑚礁，海底生物的豐富多樣性，也讓它成為頂級的浮潛和潛水目的地，被譽為「地球上的天堂」。

02／越南富國島（Phu Quoc, Vietnam）

▲越南富國島是近年島嶼旅行的大黑馬。 圖：shutterstock／來源

爆紅的越南富國島，討論的熱度仍持續升溫中，位於越南西海岸，是新興的旅遊目的地，也正是其最大優勢。因為東南亞的多數海灘都已開發，但富國島仍保持著低調的寧靜，不乏奢華酒店，還有浪漫的日落小鎮，以及跨海纜車、珍珠奇幻樂園等是野壯觀、歡樂滿分的行程。

03／印尼峇里島（Bali, Indonesia）

▲峇里島是許多遊客熱愛重遊之地。 圖：shutterstock／來源

「眾神之島」峇里島，維持著傳統民俗儀式、古老寺廟和文化舞蹈表演等豐富的面向，以及多樣化的旅宿選擇，是許多讀者不斷回訪之地，也對於人民的親切和物有所值給予正面評價，「很棒的海灘、美味的食物、熱情的款待」條件俱足。

04／希臘米洛斯島（Milos, Greece）

▲希臘米洛斯島有著豐富的地形與歷史遺跡。 圖：shutterstock／來源

位於希臘基克拉澤斯群島（The Kyklades）中的米洛斯島多樣岩層地形著名，例如薩拉基尼科海灘（Sarakiniko Beach），該海灘的火山浮石形成宛如月球表面的景觀，相當奇特。對於尋求刺激的人來說，這裡有很多冒險活動，例如探索海底洞穴和海底隧道，此外，此島嶼也有豐富的歷史遺跡，例如米洛斯地下墓穴、米洛斯古劇院等古代遺址。

05／多明尼加（Dominica）

▲島國多明尼加宛如與世隔絕的秘境，相當迷人。 圖：shutterstock／來源

位於加勒比海的島國多明尼加，以其未受破壞的自然美景和生態探險吸引遊客，彷彿電影《金剛》之中隱藏於世界角落、不為人知的秘境，茂密的雨林、火山、溫泉、瀑布和黑沙灘都吸引著自然愛好者，對水肺潛水者、浮潛者來說，色彩鮮豔的珊瑚礁和海洋生物更是迷人。

06／希臘克里特島（Crete, Greece）

07／赫瓦爾島和達爾馬提亞群島，克羅埃西亞（Hvar and the Dalmatian Islands, Croatia）

08／厄瓜多加拉巴哥群島（Galapagos Islands, Ecuador）

09／泰國蘇梅島（Koh Samui, Thailand）

10／澳洲大堡礁（Great Barrier Reef Islands, Australia）

11／義大利伊斯基亞（Ischia, Italy）

12／古巴（Cuba）

13／菲律賓巴拉望（Palawan, Philippines）

14／斐濟群島（Fiji Islands）

15／黃金群島—傑基爾島、小聖西蒙斯島、海島、聖西蒙斯島，美國（Golden Isles－Jekyll Island, Little St. Simons Island, Sea Island, St. Simons Island, United States）

16／泰國普吉島（Phuket, Thailand）

17／義大利西西里島（Sicily, Italy）

18／安圭拉（Anguilla）

19／莫雷阿島，法屬玻里尼西亞（Moorea, French Polynesia）

20／希臘科孚島和愛奧尼亞群島（Corfu and the Ionian Islands, Greece）

21／義大利撒丁島（Sardinia, Italy）

22／葡萄牙馬德拉島（Madeira, Portugal）

23／蘇格蘭斯凱島和赫布里底群島（Skye and the Hebrides, Scotland）

24／希臘帕羅斯島（Paros, Greece）

25／坦尚尼亞桑給巴爾（Zanzibar, Tanzania）

※ 2023年「世界最佳島嶼」前5名清單：

01／澳洲大堡礁（Great Barrier Reef Islands, Australia）

02／馬爾地夫（Maldives）

03／印尼峇里島（Bali, Indonesia）

04／葡萄牙馬德拉（Madeira, Portugal）

05／泰國普吉島（Phuket, Thailand）

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